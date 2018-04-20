Akdeniz’de ihtiyaç sahiplerine evde bakım hizmeti

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'de Akdeniz Belediyesi’nin, bakıma muhtaç yaşlı, hasta ve kimsesiz vatandaşlar için başlattığı, 'Evde Bakım, Sağlık ve Temizlik Hizmeti’nde' aile sayısı 425’e çıkarken, periyodik olarak ulaşılan ev sayısı da 800’ü geçti.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce, 6 personel, 1 minibüs ve 1 otomobil yardımı ile sürdürülen proje ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Ekipler, ihtiyaç sahiplerinin kişisel bakımı ve evlerinin temizliğinin yanı sıra, yaşlılık, dulluk veya engellilik maaşı bağlanması için gereken takip işlemlerini de yerine getiriyor. Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile iletişime de geçen ekipler, gıda temini için ihtiyaç sahibi vatandaşların kayıtlarının yapılmasını da sağlıyor. Aynı zamanda, hasta olan vatandaşları da müdürlüğe ait bir araçla evlerinden alıp hastaneye götürüyor ve muayene bitene kadar da yanlarında kalıyor. Hastanedeki işlemlerinin bitmesinin ardından da ekipler, vatandaşı, tekrar kuruma ait araçla evine kadar getiriyor. Ayrıca vatandaş, yemek yapamayacak durumda ise Büyükşehir Belediyesi Aşevi’ne müracaatı da yine bizzat ekipler tarafından sağlanıyor.

Mersin’de, ilk kez Akdeniz Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında sunulan hizmetlerin büyük bir yarar sağladığını belirten Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "İnsan odaklı hizmet ilkesini merkezine alan yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Amacımız, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımıza kimsesiz olmadıklarını; devletimizin her zaman onların yanında olduğunu hissettirmektir. Bu hizmetimizle, yaşlı veya engelli insanlarımıza aileleri kadar yakın olmaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın daima yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Başkan Pamuk, ekiplerin, haftanın 5 günü ve 2 ekip şeklinde sahada görev ve tespite çıktığını ifade ederek, "Bu bilinç ve hedefle çıktığımız yolda, bugüne dek tespit edilen hane sayısı 425’e ulaşırken, periyodik aralıklarla gidilen ev sayısı ise 800’ü aştı. Hedefimiz, en az 500 haneye ulaşıp, bu hizmeti sürekli bir şekilde insanlarımıza sunmaktır. Amacımız, yaşlı, engelli veya hasta insanlarımızın, hem günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, hem de yalnız ve kimsesiz olmadıklarını onlara hissettirmektir" diye konuştu.

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