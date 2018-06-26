Akdeniz’de hizmet atağı

MERSİN, () – MERSİN’de Akdeniz Belediyesi, merkez-kırsal, uzak-yakın ayrımı yapmadan her bölgeye ihtiyaç duyduğu hizmetleri vererek, ilçenin çehresini değiştirip dönüştürüyor.

Gelen talepleri en kısa sürede değerlendiren Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt kaplama ve yama, yeni yollar açılması, bozuk yolların onarımı; camilerin, taziye evi, parklar, meydan ve sokakların bakım ve temizliğini gerçekleştiriyor. Belirlenen planlamayla asfalt eksiği olan mahallelerde yoğun mesai harcayan teknik ekipler, Camişerif, Gündoğdu, Yeni Mahalle ve Turgutreis mahallelerinde asfalt kaplama ve yama çalışmaları başlattı. Ekipler ayrıca, bozuk olan yolların bakım ve onarımını da yapıyor. Ayrıca ekipler, Sanat Parkı’nda yenileme çalışması başlattı. Gündoğdu Mahallesi'ndeki Zeynel Abidin Camii ile Huzurkent Adnan Menderes Mahallesi'ndeki taziye evinin bakım ve onarım çalışmaları da tamamlandı.

Akdeniz ilçe genelinde hizmet ekipleri eliyle süren çalışmaları değerlendiren Belediye Başkan Muhittin Pamuk, "Belediye olarak hem altyapı çalışmalarımızda hem de diğer bütün hizmetlerimizde kaliteye, yeniliğe ve sürdürülebilirliğe büyük önem veriyoruz. Göreve başladığımızdan bugüne, insan odaklı, vatandaşlarımıza hizmet etmeyi önceleyen, şeffaf, israfı önleyen, kamu kaynaklarını yine vatandaşa hizmet için harcayan, yönetim anlayışıyla belediyeyi yönetmeyi amaçladık. Öncelikli ilkemiz ve hedefimiz, vatandaşlarımızın acil olarak talep ettiği hizmetleri tamamlamak; Akdeniz’de nitelikli ve kalıcı hizmet ve projelere imza atmaktır" dedi.

Başkan Pamuk, Akdeniz’in çehresini değiştirecek hizmetlerin kesintisiz bir şekilde süreceğini ifade ederek, "Akdeniz’de yaşamı güzelleştiren, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran hizmetlerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Merkezine insanı alan bir anlayışla, belediyemizin bütçe ve kaynaklarını mahallelerimize eşit, kaliteli, sürdürülebilir hizmet ve projeler için kullanmayı sürdüreceğiz. Mersin ve Akdeniz’e hizmetlerimiz kesintisiz bir şekilde ve artarak devam edecektir. Çok yoğun bir mesai harcayan çalışma arkadaşlarıma emeklerinde dolayı teşekkür ediyor, hizmetlerimizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



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