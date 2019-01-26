Akdeniz’de hasar gören yolla bakım

MERSİN, () – MERSİN’de Akdeniz Belediyesi, geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan yağışlardan olumsuz etkilenen bölgelere yoğunlaşan fen işleri ekipleri, bir yandan asfalt kaplama ve yama çalışmalarına, diğer yandan da yol açma ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Karacailyas Evren Mahallesi’nde asfalt kaplama öncesinde sokaklarda düzenleme çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ardından da sokaklarda asfalt serimi gerçekleştirerek mahalleyi yeni bir görünüme kavuşturdu. Yoğun bir mesai harcayan fen işleri ekipleri, ayrıca Cami Şerif Mahallesi’nde de asfalt yama, Akdam Mahallesi’nin arazi yollarında da düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmaları beğeniyle izleyen mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ve fen işleri ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Pamuk, çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Görev, yetki ve sorumluluk sahamız içerisinde bulunan bütün mahallerimize ihtiyaç duyulan hizmetleri götürmek için mesai arkadaşlarımızın yoğun emeğiyle büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bütçemizde en büyük önceliği altyapı hizmetinde kullanarak, Akdeniz’i yaşanabilir, temiz, düzenli ve sağlıklı bir yaşam alanı haline getirmek için kullanıyoruz. Bu amaçla ekiplerimiz, bir yandan asfalt ihtiyacı duyan mahallelerimizin sokaklarına adeta çıkarma yaparken, diğer yandan da asfalt yama ile birlikte yeni yol açma ve tarım arazilerinde yol düzenleme hizmetiyle de ilçemizin çehresini değiştirmeye, vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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