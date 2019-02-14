Akdeniz’de, bağımlılık yapıcı maddelerle mücadelede farkındalık eğitimi

MERSİN, () – MERSİN’de 'Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Arzıyla Mücadelede Farkındalık Eğitimleri' kapsamında; Akdeniz Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sağlık, Müftülük ve farklı kurumlardan personellere eğitim verildi.

Akdeniz Belediyesi konferans salonunda düzenlenen eğitimde, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Uzmanı Murat Çekiç, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca geçen yılsonuna doğru başlayan eğitimler kapsamında bir sunum yaptı. Çekiç, sunumunda; uyuşturucu maddeler, bağımlılığın türleri ve evreleri, uyuşturucu maddelere ve bağımlılığa karşı mücadele yaklaşımları, çocuk ve ergen psikolojisi ile bağımlılık yapan maddelerle mücadelede hukuki boyutu anlattı.

Uyuşturucu madde bağımlılığına karşı ‘farkındalığın’ önemine dikkat çeken Çekiç, "Farkında olmak sorumlu olmak, sorumluluk hissetmek, ödev üstlenmek demektir. Farkındalık; tehlikeye karşı çözüm ortağı olmak, sorunlara eylemsiz kalmamak demektir. Farkındalığı olan birey, maddeye ve madde kullanımına ‘hayır’ diyebilen bireydir. Farkında olan birey, irtibat kuracağı kurumları da bilen bireydir. Mücadelenin başarısı, mücadeleye katılan insanların farkındalık ve sorumluluk alma düzeyi ile yakından ilişkilidir" dedi.

Uyuşturucu maddelerin; merkezi sinir sistemini etkileyerek fiziksel veya ruhsal sorunlara yol açtığını sürekli kullanıma bağlı olarak zamanla kişide daha fazla kullanma isteği uyandırdığının altını çizen Çekiç, "Bağımlılık, uyuşturucu nesne ile olan ilişkidir. Bu ilişki zamanla öyle bir noktaya ulaşır ki kişi; ‘ben olma, kendi olma, karar alabilme, katılabilme becerilerini kaybeder, toplumsal ilişkileri bozulur. Uyuşturucu madde bağımlılığı, kullanan bireyde yol açtığı sağlık sorunlarının yanı sıra, çok ciddi sosyal, toplumsal, ekonomik ve asayiş problemlerine de yol açar. Tüm dünyada her geçen gün yaygınlaşan bu soruna karşı toplumun tüm kesimlerini içine alan topyekûn bir bilinç, mücadele ve farkındalık gerekmektedir" diye konuştu.

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