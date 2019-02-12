Akdeniz, Yunanistan'ın Delta Belediyesi ile eşleşti

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - TÜRKİYE ile Avrupa Birliği Üye Ülkeleri Arasında Şehir Eşleştirme Eylemi Hibe Programı kapsamında Mersin'de Akdeniz Belediyesi, Yunanistan'ın Selanik kentindeki Delta Belediyesi ile eşleşti. Program, kamuoyunun kentsel yeşil alanların faydalarına ilişkin farkındalığının artırılmasını hedefliyor.

Programın tanıtım toplantısı şehir merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Muhittin Pamuk, Delta Belediye Başkanı Efthymios Fotopoulos ve Parga Belediye Başkanı Antonios Nastas'ın yanı sıra Yunanistan'dan gelen bir heyet yer aldı.

Akdeniz kent açısından büyük önem taşıdığını belirten Pamuk, ilçe ile ilgili bilgiler vererek, "Akdeniz; organize sanayisi, limanı, özellikle tarımsal potansiyeli ile adeta Mersin'in can damarı, kalbi diyebiliriz. Böyle önemli bir potansiyeli olmasına rağmen, geçmişte AB projelerinden ya da Kalkınma Ajansı projelerinden faydalanmış bir belediye değiliz. Kurumsal potansiyelimizi artırmak adına Akdeniz Belediyesi'nin proje ekibini güçlendirerek yola çıktık. AB Şehir Eşleştirme Hibe Programı'nın geçen sene çağrısı yapıldığında, bizim için önemli bir fırsat olarak gördük. Bununla ilgili bugün başlangıcını yaptığımız projeyi hazırlayıp Kalkınma Ajansı'na ve Proje Merkezi Finans İhale Birimi'ne sunduk. Amacımız dünyadaki iyi örnekleri görerek, belediyemizin kurumsal potansiyelini artırmak ve bu güzel örnekleri Akdeniz'e yansıtabilmektir" dedi.

Delta Belediye Başkanı Fotopoulos ise belediye olarak ürettikleri projelerden söz etti.

Program ile; yerel düzeyde karar alma süreçlerine vatandaşların aktif katılımının sağlanması ve iletişim faaliyetleri aracılığı ile kamuoyunun kentsel yeşil alanların faydalarına ilişkin farkındalığının artırılması amaçlanıyor.



FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ