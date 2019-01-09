Akdeniz Üniversitesi'nden Kadın ve Yaşam Sergisi

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM) ve AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Kadın ve Yaşam' adıyla sergi açılacak.

KATCAM ve Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılacak 'kadın ve yaşam' temalı sergiye katılım başvuruları başladı. Katılımcılar, fotoğraf, video, dijital sanat ve yeni medya alanlarındaki eserleriyle başvuru yapabilecek. Sergi güncel ve disiplinlerarası sanat alanlarına ilgi duyan ve özgün eserler üreten tüm katılımcılara açık olacak. Seçilen eserler 8-14 Mart 2019 tarihlerinde AÜ Olbia Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergilenecek.

Sergiye katılmak isteyenler 8 Şubat 2019 tarihine kadar eserlerini gönderebilecek. 'Kadın ve Yaşam' sergisi için ayrıntılı bilgi ise 'http://katcam.akdeniz.edu.tr' adresinden alınabilecek.