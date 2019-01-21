Akdeniz Üniversitesi'nde İHA eğitimi verilecek

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER), 'İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitim Kuruluşu' yetki belgesi aldı.

AKHUMER, İHA eğitimleri konusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirildi. Yetki belgesi alan 10 üniversiteden bir olan Akdeniz Üniversitesi'nde İHA-0 ve İHA-1 kategorisindeki hava araçlarını kullanabilmek için gerekli olan İHA pilot lisansı eğitimleri verilecek.

Ticari amaçlı İHA kullanıcılarının tamamının almak zorunda olduğu eğitim ile 25 kilograma kadar ticari amaçlı İHA'lar kullanılabilecek. Kamu Kurumlarının da bünyelerindeki (asker-polis hariç ), İHA'ları kullanabilmeleri için bu eğitimi almaları gerekiyor. Sivil Havacılık Talimatnamesinde eğitimler teorik tanımlamasına rağmen AKHUMER tarafından verilecek olan eğitimlerde pratik uygulamalara da yer verilmesi planlanıyor.

AKHUMER'in, İHA Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi ile ilgili düzenleyeceği eğitim programları sonunda, İHA kullanacak pilotların ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin düzenlemelerine uygun biçimde havacılık emniyeti bilinciyle eğitim almalarını ve sertifikalandırılmaları sağlamayı hedefliyor.



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