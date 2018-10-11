Akdeniz Üniversitesi'nde çim ıslahı

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Songül Sever Mutlu, TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında Türkiye'nin ilk yerli çim çeşidi 'Survivor bermuda'yı slah etti.

Doç. Dr. Songül Sever Mutlu tarafından ıslah edilen ilk yerli çim çeşidi 'Survivor bermuda', AÜ Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen ve 2006 yılından bu yana yapılan ıslah çalışmaları sonuçlarının paylaşıldığı etkinlikte konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Ar-Ge çalışmalarını fakülte olarak desteklediklerini, bu çalışmaların Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Çim ıslahı konusunda çalışmalar yürüten Doç. Dr. Songül Sever Mutlu da farklı coğrafyalarda farklı rakımlarda toplanan ebeveyn hatlarının seleksiyon ve melezleme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan çeşitli çim adayları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. Songül Sever Mutlu, proje kapsamında tohumlu ve vejetatif tip 'bermuda' çimi ıslah çalışmalarının yanı sıra 'zoysia' çimi ve 'yengeç' çimi üzerine de ıslah çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Çalışmalar kapsamında oldukça güçlü kök yapısına sahip, trafik toleransı yüksek ilk yerli çeşit adaylarını geliştirdiklerini kaydeden Doç. Dr. Mutlu, "Çalışmaların sonucunda Türkiye'nin ilk yerli çim çeşidi olma özelliği gösteren 'survivor' isimli vejatatif bermuda çim çeşidini geliştirdik. AÜ adına Akdeniz TTO tarafından kayıt tescil ve ıslahçı hakkı başvuruları yapıldı" dedi.

KURAKLIĞA DAYANIKLI

Çim ıslah çalışmaları kapsamında firmalar ve kamu kurumlarıyla ortak projeler yürütebileceklerini de kaydeden Doç. Dr. Songül Sever Mutlu, "Kendi alanında benzer ticari çim çeşitlerine göre kalitesi yüksek. Dört yıl süren arazi testleri sonucunda bunu belirledik. Kuraklığa dayanımı yüksek ve az su istemesiyle sıcak iklim kuşağındaki tüm yeşil alanlarda kullanıma uygun. 'Survivor Bermuda' çeşidi için yatırımcı firmalar ile görüşmeler yapıyoruz" diye konuştu.

Toplantı sonrası sektör uzmanları ve belediye temsilcileri Ziraat Fakültesi Çim Islah çalışmaları deneme parsellerini ziyaret ederek çim ıslah çalışmaları yerinde inceledi.

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