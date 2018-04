Akdeniz Üniversitesi Marşı seçildi

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuvarı öncülüğünde düzenlenen 'Akdeniz Üniversitesi Marşı Beste Yarışması'nda üniversitenin marşı seçildi.

AÜ Marşı'nın belirlendiği Beste Yarışması'nın final ve ödül töreni, Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı. Törene, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nihan Yağışan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nihan Yağışan, AÜ'nün ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık, fen ve sosyal bilimler başta olmak üzere pek çok alanda üstün başarılara imza attığını ve atmaya devam edeceğini söyledi. AÜ'nün misyon ve vizyonuna uygun, onu her platformda temsil edecek bir marş kazandırmak amacıyla Antalya Devlet Konservatuvarı öncülüğünde bir beste yarışması düzenlediklerini belirten Yağışan; "Türkiye'nin her yerinden büyük bir katılımın olduğu yarışmaya 51 eser başvurdu. Uzman bir kurulun değerlendirmesiyle finale kalan 5 eserin içinden AÜ mensupları ve öğrencileri tarafından benimsenecek ve her platformda üniversiteyi temsil edecek en iyi eseri seçmeyi hedefledik" dedi.

Açılış konuşmasının ardından finale kalan Mehmet Akpınar, Yakup Aksoy, Pınar Çiçek-Hasan Çiçek, İsmail Sözen, Hüseyin Cevahir Ünal'e ait beş eser Kültür Bakanlığı Antalya Devlet Opera Balesi Korosu'nun icrasıyla dinleyenlere sunuldu. Üniversite marşının belirlenmesi için jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda söz ve müziği Mehmet Akpınar'a ait eser birinci seçildi.

Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın, AÜ Marşı'nın Bestecisi Mehmet Akpınar'a teşekkür plaketi taktim ettiği programda Antalya Devlet Konservatuvarı öncülüğünde kurulan ve üniversitede ilk konserlerini veren AÜ Çocuk Korosu' da performansıyla izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

FOTOĞRAFLI