Akdeniz parklarında şehitlerin hatırası yaşatılıyor

MERSİN, () - MERSİN'de Akdeniz Belediyesi, yeni yapılan parklara şehitlerin ismini vererek onların isimlerini ve hatıralarını yaşatıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından daha önce Puğkaracadağ ve Huzurkent mahallelerinde yapılan 2 yeni parka, şehit Uzman Çavuşlar Mustafa Sarı ile Ramazan Bahşiş’in isimlerini veren Akdeniz Belediyesi, Şırnak'ta 2016 yılında şehit düşen Mersinli Er Kemal Karaaslan, Jandarma Sağlık Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Erdi Eker'in adını ise, Civanyaylağı Mahallesi’nde yeni yapılan parka verdi. Parkta, şehidin ailesi tarafından bir de çeşme de yaptırıldı. Yapımı tamamlanan parka, halı saha, kamelyalar, banklar, oyun grupları ve spor aletleri, aydınlatma direkleri yerleştirildi. Karaduvar Mahallesi’nde de yeni baştan yapılan bir parka ise, 2016 yılında Mardin’in Ömerli ilçesinde kaza kurşunu sonucu şehit olarak toprağa düşen Jandarma Er Kemal Karaaslan’ın adı verildi. Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, terörle mücadelede kahramanca çarpışarak şehit olan askerlerin isimlerini parklar vererek, onların isimlerini ve anılarını yaşattıklarını söyledi.

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