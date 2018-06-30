Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği'nin kalitesi tescillendi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - AKDENİZ Otizm Spor Kulübü Derneği, Dünya Kalite Federasyonu'nun verdiği ISO 9001-2015 kalite yönetim sistemi sertifikasına sahip oldu.

Dünya Kalite Federasyonu, topluma katkıları ve çalışmaları nedeniyle Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği'ne ISO 9001-2015 kalite yönetim sistemi sertifikası verdi. Dünya Kalite Federasyonu Başkanı Savaş Karabali, bu sertifika ile derneğin uluslararası statüde kalitesinin tescillendiğini söyledi. Derneğin çalışmalarının uluslararası kalite standartlarına uygun olduğunu belirten Karabali, sertifikayı alan dernek üyelerini kutladı.

KALİTEMİZ TESCİLLENDİ

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz da toplumun bir parçası olan engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam şartlarını iyileştirmek, eğitmek, geliştirmek ve sosyalleştirmek adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. Enerjisi çok yüksek güzel bir ekipleri olduğunu belirten Baz, daha fazla insana dokunabilmek adına kendilerini sürekli geliştirdiklerini söyledi. Demet Çileli Baz, "Yaptığımız güzel işler, Dünya Kalite Federasyonu tarafından ISO 9001-2015 kalite yönetim sertifikasıyla bir kez daha tescillenmiş oldu. Bu anlamlı ödülü derneğimize layık görenleri yönetimimiz, üyelerimiz ve en önemlisi de engelli bir çocuğun annesi olarak tüm engellilerimiz adına büyük bir gururla alıyorum. Bize destek olan herkes emin olsun ki bu ödüller, bizim daha güzel işler yapmamıza, daha iyi projeler üretmemize katkı sağlayacak ve bizlere güç veriyor" dedi.

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