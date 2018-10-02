Akdeniz'e 60 milyonluk yatırım

MERSİN, () – MERSİN’de Akdeniz Belediyesi, bu yılın sonuna dek sürecek olan asfalt serimi, kilitli parke taşı ve karo kaplama hizmetiyle yaklaşık 2 yıl içinde toplam 60 milyon TL tutarında altyapı hizmeti ve yatırımlar yapacak.

Akdeniz Belediyesi, asfalt serimi, kilitli parke taşı, karo ve bordür kaplama hizmetleri ile ilgili ihale süreçlerini tamamladı. Akdeniz’in altyapı yatırımları için yılsonuna dek toplam 60 milyon TL bütçe kullanılacağını belirten Başkan Pamuk, "Akdeniz’in en ciddi sorunlarından olan altyapı eksikliğini gidermek, vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmek amacıyla hiçbir ayırım yapmadan 65 mahallemize hizmet veriyoruz. Akdeniz’i hak ettiği altyapıya kavuşturmak için yaklaşık 2 yıl içinde 40 milyon TL harcadık. Önümüzdeki süreçte yine altyapı hizmetleri için bütçemizden 20 milyon lira daha kullanacağız" dedi.

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