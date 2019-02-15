Akdeniz'de vatandaşlara alışveriş torbası dağıtıldı

MERSİN’de, Akdeniz Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik olarak başlattığı projeye destek vermek amacıyla, ilçe merkezinde vatandaşlara ücretsiz alışveriş torbası dağıttı. Farklı günlerde kurulan alışveriş pazarlarında toplam 2 bin adet bez torba dağıtımı gerçekleşecek.Akdeniz Belediyesi, 'Sıfır Atık Projesi' sloganıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, Üçocak ve Yeni Mahalle arasında kurulan ve yüzlerce vatandaşın uğradığı pazarda alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara bez torbalar dağıttı. Pazar yerini dolduran vatandaşlar, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri eliyle yapılan dağıtıma büyük ilgi gösterdi. Ücretsiz dağıtılan bez alışveriş torbalarından alan ilçe sakinleri, çevreye gösterilen duyarlılık ve projeye verilen destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir ülke miras bırakılması anlamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı projenin önemine dikkat çekerek, "Sıfır Atık projesi kapsamında, naylon poşet kullanımını en aza düşürmeyi hedefleyen uygulamayı destekliyoruz. Belediye olarak bizler de, binlerce yıl bozulmadan doğada kalan çevre düşmanı poşet ve plastiklerle mücadele etmeye devam edeceğiz. İlçemiz Akdeniz’de kurulan alışveriş pazarlarında toplam 2 bin adet bez alışveriş torbası dağıtacağız. Vatandaşlarımızı hem bez torbaya alıştırmak, hem de çevre ve ekonomiye katkı olması hedefiyle, ilçe sınırlarında kurulan alışveriş pazarlarında dağıtımımız sürecek. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri memnun etti. Doğa ve çevre ile ilgili toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilerleyen günlerde de etkinlik ve çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

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