Akdeniz'de 2018 böyle geçti

DEMİRÖREN HABER AJANSI - ANTALYA, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar'dan oluşan Batı Akdeniz Bölgesi için 2018, kimi acı, kimi tatlı olaylara sahne oldu.

2018 yılı, tarihe geçen hayli heyecanlı günlerle hayatımıza damgasını vurdu. Milli Piyango'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört talihliden biri, Antalya'da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan Murat Tokmak oldu. Ocak ayı sonunda, kenti üzen bir ölüm yaşandı. 10 yıl önce geçirdiği kazanın ardından felç olan ve 'Umut' olarak tanınan genç, zatürreeye bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

FABRİKA VE ORMAN YANGINI

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde dekoratif izolasyon malzemesi üretilen Kar-Yapı fabrikasında, temmuz ayında yangın çıktı. 19 bin metrekarelik alandaki fabrika, tamamen küle döndü. 17 Eylül günü Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkisinde, Papazkoyu'nda çıkan ve yaklaşık 8 saatte kontrol altına alınan yangında, 70 hektar ormanlık alan zarar gördü.

TURİZMDE REKORLAR YILI

Antalya turizmi tarihinin en iyi yılını yaşadı. Yılın bitmesine 2 aydan fazla süre kala kent tarihinin en yüksek turist sayısına ulaşılarak, tüm zamanların rekoru kırıldı. Vali Münir Karaloğlu, 25 Ekim itibarıyla Antalya'nın sadece hava yoluyla 12,5 milyon turist sayısına ulaştığını söyledi.

ÖNEMLİ OLAYLAR

2018'e damga vuran önemli diğer olaylardan bazıları ise şöyle: Vali Münir Karaloğlu, kurumlarda mesai saatinde kahvaltı yapılmasını 17 Ekim gününden itibaren sonra yasakladı. Ak Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel, CHP'nin adayı ise Muhittin Böcek oldu. Kemer ilçesinde 17 Aralık günü kuvvetli sağanak ilçede hasara yol açtı. Ağva Deresi'nin taşması sonrası onlarca evi su bastı, Kesmeboğazı Köprüsü yıkıldı. Elmalı ilçesinde yer alan Avlan Gölü, doğal halinde büyüklüğü 850 hektarken, son 3 yıldır bölgedeki kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Sadece futbol sahası büyüklüğünde suyu kalan gölü birçok canlı da terk etti.

FOTOĞRAFLI

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2018'in akılda kalan olayları

BÜYÜK İKRAMİYE ANTALYA'YA ÇIKTI: Milli Piyango'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört talihliden biri, Antalya'da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan Murat Tokmak oldu. 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet eden 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yaklaşık 15 milyon TL'sine sahip olan evli ve bir çocuk babası Murat Tokmak'ın, bir ecza deposunda motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı yaptığı, aylık 1800 lira maaş aldığı belirtildi. (1 OCAK)

CİHAN BULUT ANTALYASPOR BAŞKANI: Antalyaspor'un Olağan Genel Kurulu, Atilla Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Genel Kurul'da Antalyaspor başkanlığına işadamı Cihan Bulut seçildi. İyi günde kötü günde camiada birlik talep eden Bulut, "Yiğit düştüğü yerden kalkar. Antalyaspor'umuz çok güzel yerlerde. Sportif başarı da yakalanacak. Güçlü kadromuz var. İyi günlerin bizi beklediğine samimiyetle inanıyoruz" diye konuştu. (10 OCAK)

UMUT'U KAYBETTİK: Antalya'da 10 yıl önce geçirdiği kazanın ardından felç olan ve 'Umut' olarak tanınan genç, zatürreeye bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Umut'a gönüllü baktığı için kamuoyunda 'Gülsüm Anne' olarak bilinen Gülsüm Kabadayı, hastane önünde fenalaştı. Umut'un boynundaki şalı elinden bırakmayan ve koklayan Kabadayı, "Allah'tan aldım, Allah'a verdim. Boncuk boncuk bakamayacak artık. Gözleri açık gitti çocuğumun. Melek oldu gitti" dedi. Umut'un cenazesi, Korkuteli'nde toprağa verildi. (23 OCAK)

ETO'O KONYASPOR'DA: Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto'o, Antalyaspor ile sözleşmesini karşılıklı feshetti. Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, yıldız futbolcuya teşekkür edildi. Açıklamada, "Teşekkürler Samuel Eto'o. 2015-2016 sezonunda transfer ettiğimiz takım kaptanımız Samuel Eto'o ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. (31 OCAK)

KUMLUCA'DA YOL ÇÖKTÜ: Antalya’nın Kumluca ilçesinde duble yol çalışmalarının yapıldığı D-400 karayolu üzerinde heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Karayolunun 20’nci kilometresi Yazır Mahallesi Yenbey mevkiinde duble yol çalışmalarının yürütüldüğü bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle D 400 karayolu ulaşıma kapandı. Bazı araçlar Yazır Mahallesi içinden geçen servis yoluna yönlendirilirken, ağır tonajlı ve uzun araçlar ise Elmalı- Korkuteli karayoluna yönlendirildi. (28 ŞUBAT)

PARİS HİLTON ANTALYA'DA: Antalya’da yapılan Dosso Dossi Fashion Show’un The Land of Legends Theme Park içindeki atlı havuz üzerine kurulan podyumda, Hilton Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton ile birlikte Türk mankenler podyuma çıktı. Dosso Dossi Fashion Show için Antalya’ya gelen Paris Hilton'a, Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy'un yanı sıra Türkiye'den 40 manken eşlik etti. 3 markanın ürününü giyen Paris Hilton, 4 kez podyuma çıktı. (10 HAZİRAN)

AREF'İ YILAN SOKTU: İllüzyonist Aref Ghafouri, gösteri için geldiği Antalya'da, hazırlık yaparken kobra cinsi yılanı tarafından sağ elinin bilek üstünden ısırıldı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehrin vücuduna yayılmasını önleyen Ghafouri, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. İlk müdahalesi yapılan ve geceyi burada geçiren Aref, Türkiye'de kobra serumu bulunmadığı için 16 Temmuz'da özel uçakla tedavisi için Mısır'a götürüldü. (15 TEMMUZ)

OSB'DE BÜYÜK YANGIN: Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde dekoratif izolasyon malzemesi üretilen Kar-Yapı fabrikasında, yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, 1 uçak ve 2 helikopter söndürme çalışmalarına katıldı. Fabrikada kimyasal malzemeler olduğu için çalışanlar hızla tahliye edildi. Ana fabrikada başlayan yangın, depolama alanı ve ikinci ek binaya sıçradı. 3 kişi dumandan etkilendi. 19 bin metrekarelik alandaki fabrika, tamamen küle döndü. (23 TEMMUZ)

KUMLUCA'DA ORMAN YANGINI: Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkisinde, Papazkoyu'nda saat 10.25 sıralarında orman yangını başladı. Geniş bir alana yayılan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle seraların bulunduğu alana doğru ilerleyen yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Yaklaşık 8 saatte kontrol altına alınan yangında, 70 hektar ormanlık alan zarar gördü. (17 EYLÜL)

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK TEKRAR BAŞKAN: Antalyaspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda, hafta sonu Antalyaspor dernek başkanlığına seçilen Ali Öztürk, oy birliğiyle 3 yıllığına Antalyaspor başkanlığına seçildi. Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Nurettin Ünal, Ziya Erbaş, Bora Terzioğlu, Neşet Koçkar, Emin Murat Süğlün, Erhan Erdem, Berkay Bahar, Emre Önen, Özgür Kasapoğlu, Abdurrahman Tolga Çelik, Alpaslan Arslanca, Atilla Akıncı, Eser Demir, Mert Osmanlar, Aytaç Altay, Melih Beken, Bekir Kara, Emin Kemal Hesapçıoğlu. (27 EYLÜL)

TÜRKİYE AZRA İÇİN KENETLENDİ: Antalya'da enzim eksikliğinden ortaya çıkan 'Tay-Sachs' hastası Azra Cunduz'un (5), sürekli arızalanan ve eskiyen solunum cihazının yenilenmesi için başlatılan yardım kampanyasında iyi haber geldi. Haberin basında yer almasının ardından vatandaş kenetlendi ve 1 ayda 8 bin TL bağışlanan kampanyada, eksik 17 bin TL, 24 saatte toplandı. Anne Derya Cunduz, güne mutlu uyandığını belirterek, "Para gönderemese bile arayıp soranlar oldu. Güzel insanların tamamına tek tek teşekkür ederim" dedi. (11 EKİM)

VALİDEN MESAİ SAATİ UYARISI: Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kurumlarda mesai saatinde kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasakladıklarını belirterek, "Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek. Personel öğle saatlerindeki molada sigarasını içecek. Çay kupasını elinize alıp binanın dışında özel mekanlar oluşturmayacaksınız" dedi. Karaloğlu, "Çirkin görüntüler istemiyoruz. Mesai saati belli, ara verdiğimiz saat belli, o saate kadar memurumuz çalışan arkadaşımız mesaisine devam edecek" ifadelerini kullandı. (17 EKİM)

TURİZMDE TÜM ZAMANLARIN REKORU: Turizm kenti Antalya'da, yılın bitmesine 2 aydan fazla süre kala kent tarihinin en yüksek turist sayısına ulaşılarak, tüm zamanların rekoru kırıldı. Bu yıl Perge Antik Kenti'nin 'tema' olarak belirlenmesini sağlayan Vali Münir Karaloğlu, 25 Ekim itibarıyla Antalya'nın sadece hava yoluyla 12,5 milyon turist sayısına ulaştığını söyledi. Karaloğlu, "Yıl sonunu beklemeye gerek yok. Şu an elimizdeki rakamlar 12,5 milyona yaklaştı ve bütün zamanların yıl rekoru kırıldı" dedi. (26 EKİM)

SULTAN'I DUYGULANDIRAN AÇILIŞ: Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'ya kazandırdığı, operadan tiyatroya, sahne ve gösterilerinin yapılacağı Türkan Şoray Kültür Merkezi törenle açıldı. Merkezin açılışına sanatçı Türkan Şoray da katıldı. Şoray'ı vatandaşlar 'Sultan' tezahüratıyla karşıladı. Çok duygulandığını belirten Şoray gözyaşlarını tutamadı. Şoray, “Öylesine mutlu oldum ki bu kadar övgüyü inşallah hak etmişimdir. Hayatımın en mutlu anını yaşıyorum. Ölmeden bu güzelliği yaşamak herkese nasip olmaz" dedi. (26 EKİM)

BEŞ YILDIZLI HAYALET OTEL: Kemer'de, 1991'de turizme açılan, dönemin en ünlü 'eko tatil' oteli olan, 130 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Naturland Eko Park ve Resort Otel, 2013 yılının 9'uncu ayında kapandı. 692 yatak kapasiteli 564 otel odası, 3 kral dairesi, 11 bio ev, 39 apart ve 4 taş evin yanı sıra 300 kişilik lokanta, 330 kişilik konferans salonu, disko, tırmanma kayası, 500 kişilik amfitiyatro, ahırlar, mağara, akvaryum, tenis kortu, yüzme havuzları bulunan otelin görüntüsü, 'hayalet kasaba'yı andırıyor. (29 EKİM)

EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ; 2 ÖLÜ: Manavgat'ın Karaöz mevkiinde saat 15.30 sıralarında tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye, jandarmanın yanı sıra çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, pilot Serkan Dilci ve yanında bulunan Deniz Adalı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Deniz Adalı'nın Kasım ayında yolcu uçaklarına pilot alımı için açılacak mülakatlara katılmayı planladığı ve hedefinin bir yolcu uçağını kullanmak olduğu kaydedildi. (30 EKİM)

DAHİ PİYANİST ABD'DE BİRİNCİ: Antalya'da üstün yetenekli ve dahi öğrencilerin özel eğitim gördüğü Antalya Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) dördüncü sınıfta keşfettiği Elif Işıl Karakaş (16), geçen yıl eyalet birincisi olduğu Teksas Eyaleti Senfoni Orkestrası'nın yarışmasında bu yıl yine üç kategoride birinci oldu. Elif Işıl’ın başarısını, annesi Nazan Işıl paylaştı. Elif’in bu yıl da üç kategoride birinci olarak iki yıl üst üste tüm kategorilerde birinci olduğunu belirten Nazan Işıl, gurur duyduğunu söyledi. (6 KASIM)

HAVALİMANI İLK DEFA 30 MİLYONA ULAŞTI: Fraport TAV ortaklığındaki Antalya Havalimanı'nda yeni rekora imza atıldı. Antalya Havalimanı'nda, bu yıl ilk defa iç ve dış hatlar toplamı olmak üzere 30 milyon yolcu sayısına ulaşıldı. SunExpress Hava Yolları'nın uçuşuyla Münih'ten Antalya'ya tatile gelen 30 milyonuncu yolcu Petra Hartberger, çiçeklerle karşılandı. Münih uçağı yolcuları için kokteyl ve mini konser de düzenlendi. Törende yolculara, Türk lokumu ikram edildi.(6 KASIM)

İÇTİĞİ KOLA KEMİKLERİNİ ERİTTİ: Antalya'da 5 yaşından bu yana günde yaklaşık 5 litre kola içen Betül Bayram'ın (33) kemikleri eridi, omurgasında çökmeye bağlı 5 kırık oluştu. Ağrı içinde kıvranan, yataktan kalkamayan kadın, hastalığının nedenini bulmak için doktor doktor dolaştı. Son olarak Medical Park Antalya Hastanesi'ne başvuran Betül Bayram'ın kemik erimesi ve kırıklarına, aşırı kola içmesine bağlı asidik beslenme tarzının neden olduğu belirlendi. Betül Bayram, bir daha asla kola içmeyeceğini söyledi. (14 KASIM)

AK PARTİ'NİN ADAYI TÜREL: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adaylarını açıkladığı tanıtım toplantısında Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adayını da açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi mevcut başkanı Menderes Türel yeniden aday gösterildi. Erdoğan, Türel'in yanı sıra Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Etem Taş ve partisinin Antalya milletvekillerini de kürsüye çağırarak, başarılar diledi, fotoğraf çektirdi. (24 KASIM)

MARDAN HOTEL'İ TİTANİC KİRALADI: Kundu'da Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında açılışı yapılan ve 1,4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel, alacaklarına karşılık haciz yoluyla Halkbank'a geçti. Mardan Palace Hotel için Halkbank ile Titanic Hotels grubu arasında bir süredir devam eden görüşmeler sonuçlandı. Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, Mardan'ı Halkbank'tan 10 yıllığına kiraladıklarını ve imzaların atıldığını söyledi. Otel Nisan ayında hizmete açılacak. (27 KASIM)

AVLAN GÖLÜ, FUTBOL SAHASI KADAR KALDI: Elmalı ilçesinde yer alan, karstik oluşumlu Avlan Gölü, doğal halinde büyüklüğü 850 hektarken, son 3 yıldır bölgedeki kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Sadece futbol sahası büyüklüğünde suyu kalan gölü birçok canlı da terk etti. Dinlenmek için gölün çevresini kullanan göçmen kuşlar ise 3 yıldır bölgeye uğramıyor. Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, gölün eskiden sedir ormanı ortasında müthiş güzelliğe sahip olduğunu, bu güzelliğin artık kalmadığını söyledi. (30 KASIM)

ALTIN PORTAKAL SAHİPLERİNİ BULDU: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali, Cam Piramit'teki kapanış töreniyle sona erdi. 29 Eylül'deki kortejle başlayan festival, bir hafta sürdü. Gestivalde en film, yönetmenliğini Jafar Panahi'nin yaptığı 'Üç Yüz' oldu. En iyi yönetmen ödülü ise 'Bir Aile İşi' filmi ile Kore-eda Hirokazu'nun oldu. En iyi erkek oyuncu ödülü Zain Al Rafeea'nın, En iyi kadın oyuncu ödülü Samal Yeslyamova'nın oldu. (5 EKİM)

KEMER'İ SEL VURDU: Antalya'nın Kemer ilçesinde kuvvetli sağanak ilçede hasara yol açtı. Ağva Deresi'nin taşması sonrası onlarca evi su bastı, Kesmeboğazı Köprüsü yıkıldı. Bazı evlerdeki suyun yüksekliği 2 metreyi buldu. Kemer'e bağlı Ovacık Köyü'nde 1131 metre rakımlı tepede kurulu Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'nun ölçüm sonuçlarına göre 24 saatte metrekareye 490,8 kilogram yağış düştü. Meteoroloji verilerine göre bu Türkiye rekoru. (16 ARALIK)

NİŞANLISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ: Geçen yaz nişanlanan Nuri Karaata ve Simge Yıldız, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle otomobilde tartıştı. Nişanı bozmak ve ayrılmak istediğini söyleyen Simge Yıldız, araçtan inip sokakta koşmaya başladı. Aracından inen Karaata, Yıldız'ı kovaladı. Yaklaşık 50 metre sonra Nuri Karaata, arkadan 4 el ateş ettiği Simge Yıldız'ı öldürdü. Nişanlısının cesedi başında bir süre bekleyen Karaata, aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. (18 ARALIK)

CHP'NİN ANTALYA ADAYI BÖCEK: CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Muhittin Böcek oldu. MYK sonrası toplanan Parti Meclisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Muhittin Böcek'i belirledi. Konyaaltı'nda biri Anavatan Partisi, 3'ü CHP olmak üzere 4 dönemdir belediye başkanlığı yapan Böcek, geçen ekim ayında hayatını anlattığı 'Ben Bu Şehre Aşığım' adlı kitabını yayımladı. Bir çocuk babası Muhittin Böcek, bağlama çalıyor. (18 ARALIK)

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BÖLGEDEKİ OLAYLAR

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ISPARTA/ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ: Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim uçağı düştü. Askeri nakliye uçağında Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı, şehit oldu. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, düşen uçağın Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağı olduğunu söyledi. Vali Günaydın, uçağın düşme nedenini bilmediklerini, yapılacak çalışmanın ardından açıklanabileceğini vurguladı. (17 OCAK)

BURDUR/GÖLÜN GÖZYAŞLARI: Burdur Gölü'nün kuruyan alanlarında iki gözyaşı damlasını andıran görüntü, gökyüzünden fotoğraflandı. Son 50 yılda su varlığının 3'te 1'inden fazlasını kaybeden, vahşi tarımsal sulama ve küresel ısınmanın tehdidi altındaki göl, 3-4 yıl içinde yarısını, 10 yılda tamamına yakınını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Yaklaşık 5 yıl önceye kadar 4,3 milyar ton su varlığı olan ve son dönemde yılda 330 milyon tonunu kaybeden göl için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. (2 EYLÜL)

AFYONKARAHİSAR/OTOBÜS KAZASINDA 7 ÖLÜ: Afyonkarahisar'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada otobüs şoförü Deniz Gökçe dahil 7 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı. Kaza sonrası tonlarca ağırlıktaki otobüsün altında kalan Furkan Erseçkin'in, paçasından tuttuğu AFAD görevlisi Süleyman Kiraz'ın kendisini fark etmesi sonucu kurtarıldığı ortaya çıktı. (18 EYLÜL)

ISPARTA/9 TÜRK BÜYÜĞÜNÜN BÜSTÜ ÇALINDI: Isparta Belediyesi tarafından, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak cepheleri ile Kıbrıs Barış Harekâtı ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Ispartalı 1250 şehit için 2013 yılında Demirköprü mevkiinde '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı' yapıldı. Parka, Isparta'da doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstleri konuldu. Parktaki 10 Türk büyüğünden 9'unun büstü çalındı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. (16 KASIM)

BURDUR/KARISINI VE KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ: Burdur’da emekli astsubay Muzaffer Danış (50), tartıştığı eşi Nilüfer (50) ve kızı Gizem Danış’ı (18) tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Eşi ve kızının yaşamını yitirdiği olayda ağır yaralı halde hastaneye götürülen Muzaffer Danış kurtarılamadı. 5 yıl önce emekli olan Muzaffer Danış’ın ailesiyle birlikte Burdur’a yerleştiği belirtildi. 2’si kız 3 çocuk sahibi Muzaffer ve Nilüfer Danış çiftinin 30 yıllık evli olduğu öğrenildi. (16 ARALIK)