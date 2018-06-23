ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Sahili Dönüşüm projesi kapsamında yenilenen Akdeniz Bulvarı tamamen trafiğe açıldı.

Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE tarafından tamamlanan Konyaaltı sahil projesi kapsamındaki Akdeniz Bulvarı tamamen trafiğe açıldı. Eskiden TIR ve kamyonların geçtiği Akdeniz Bulvarı, yayalaştırılarak, yeşil alana ve yaşam merkezine dönüştürüldü. Zemini doğal taşlarla kaplanan bir servis yolu ayrılarak bir geliş bir gidiş olmak üzere kontrollü trafiğe imkan tanındı. Bu kapsamda Akdeniz Bulvarı'nın büyük bir bölümü daha önce trafiğe açılmıştı. Şimdi de Sealife Otel-Antalyaspor Kavşağı arasındaki çalışmalar tamamlandı ve Akdeniz Bulvarı bütün olarak ulaşıma açıldı. Antalyalılar ve kente gelen tatilciler Antalyaspor Kavşağı'ndan Boğaçayı Köprüsü'ne ve Liman Kavşağı'na kadar sahilden kontrollü ulaşım sağlayabiliyor.

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