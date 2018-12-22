Akdeniz Belediyesi’ne yeni çöp konteynırı

MERSİN, () – MERSİN’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Akdeniz Belediyesi’ne, 475’i büyük çöp konteynırı, 25’i de çöp kovası olmak üzere toplamda 500 adet yeni çöp konteynırı hibe edildi.

Bakanlık tarafından gönderilen çöp konteynırları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelecek resmi bir yazının ardından, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ihtiyaç duyan mahallelere ve insan yoğunluğunun fazla olduğu kent merkezindeki ana arterlere planlı şekilde yerleştirilecek. Kalan konteynırların da yakın bir zaman içinde Bakanlık tarafından belediyeye teslim edilmesi bekleniyor.

Bir yandan yeni çöp konteynırları gelirken, zaman içinde zarar gören çöp konteynırları da belediyenin makine ikmal sahasındaki atölyede galvaniz boyaları yenilenip tekrar hizmete sunuluyor. Koku yapan konteynırların yıkanıp dezenfekte edilmesi çalışmaları da bu iş için hazırlanan araç yardımıyla devam ediyor. Akdeniz Belediyesi, geçen Eylül ayı içinde de 500 adet yeni çöp konteynırı satın alarak ilçe sınırlarındaki cadde, sokak ve insan yoğunluğunun fazla olduğu ana arterlere yerleştirmişti.

Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, kent ve çevre temizliğinin önemi, bunun korunması ve sürdürülmesinin çok elzem olduğunu söyledi.

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