Akdeniz Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

MERSİN, () – MERSİN’de Akdeniz Belediyesi ile Genel-İş Sendikası Mersin Şubesi arasında sürdürülen toplu iş görüşmeleri sonuçlandı. Taraflar, brüt ücrete yüzde 15,7 zammı öngören sözleşmeye imza attı.

Akdeniz Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası’na bağlı belediye işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ile DİSK Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy tarafından imza altına alındı. Toplu sözleşme ile işçilerin 31 Aralık 2018 tarihinde almakta oldukları günlük ücretlerine, 1 Ocak 2019’dan itibaren brüt ücrette yüzde 15,7 oranında zam yapıldı. Bu zam, işçilerin yevmiye ortalamasının altında kalanlara yüzde 60, üzerinde olanlara da yüzde 40 oranında dağıtılmak üzere, zam oranından doğan yıllık maliyeti aşmayacak şekilde uygulanacak.

İmza öncesi bir konuşan Belediye Başkanı Pamuk, "Toplu İş Sözleşmesi sürecinde, göstermiş oldukları pozitif yaklaşımdan dolayı sendika yönetimine teşekkür ediyorum. Geçen yıl da toplu sözleşme döneminde pozitif ve iyi niyetli bir yaklaşım sergilenmişti. Nihayetinde bir anlaşmaya varıldı. Tabi belediyenin bütçe imkanları, gelir-gider dengesi gözetilerek bir anlaşmaya varılmaya çalışıldı. Artık belediyemiz, belli bir standarda, bütçe disiplinine ve gelir-gider dengesine oturdu. Buna uygun olarak da karşılıklı iyi niyet ve diyalog içerisinde güzel bir toplu iş sözleşmesi imzaladığımızı düşünüyoruz" dedi.







DİSK Genel-İş Sendikası Başkanı Kemal da, toplu iş sözleşmesindeki amacın, insanca yaşanabilir bir ücret olduğunu kaydederek, şunları söyledi.

"Belediye de bizim işyerimiz. Belediyeyi de işçiyi de mağdur etmeden bir sözleşme imzalamak bizim için esastı. Belediyenin bütçesi uygun olsaydı, amacımız zam oranını, en yüksek alan personelin rakamına çekip, zam almak şeklindeydi. En hakkaniyetlisi bu olacaktı. Tabi belediyenin ekonomik koşulları buna uygun değildi. Zamanla bütün bunların da olacağına inanıyoruz. İşçilerimizin de onayıyla bugün sözleşmemizi imzalıyoruz. İç barış ve iş barışı ile çalışmak bizim asıl hedefimiz."

Konuşmaların ardından Akdeniz Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası’na bağlı belediyenin kadrolu işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi, Başkan Pamuk ile Genel-İş Şube Başkanı Göksoy tarafından imza altına alındı.

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