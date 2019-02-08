Akdeniz Belediyesi’nde okullara destek

MERSİN, () – MERSİN’de Akdeniz Belediyesi fen işleri ekipleri, Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi’nde boyama ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler eliyle, ilçe sınırları içinde bulunan okulların tadilat, boya-badana, çevre ve bahçe düzenlemesi ile temizlik hizmetine kesintisiz devam ediyor. Ekipler, son olarak Tevfik Sırrı Gün Anadolu Lisesi’nin spor salonu ile Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin koridorlarını boyadı. Okul idarecileri ve çalışmayı gören öğrenci velileri, belediyenin sunduğu hizmetler nedeniyle teşekkür etti. Öte yandan, ekipler ilçe sınırlarında periyodik olarak tadilat, boyama, yenileme, çevre düzenleme, temizlik hizmeti verilen okul sayısı 121’i buldu.

Okulların sahip olduğu fiziki koşulların, eğitimde yükselme ve başarıyı yakalamada önemli bir etken olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, belediye olarak ilçe sınırlarında bulunan tüm eğitim kurumlarına eksikliği görülen ve talep edilen tüm hizmetleri vermeye devam edeceklerinin altını söyledi.

Başkan Pamuk, okul idarecileri ile sürekli bir iletişim ve fikir alışverişi içinde olduklarını belirterek, "Okullarımızın eksiklerini ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, belediye olarak sahip olduğumuz bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim ortamının temizliği ve ferahlığı, çocuklarımızın başarısına pozitif katkı sağlar. Eğitimin kalitesini, niteliğini yükseltecek ve öğrencilerimizin sağlıklı ve hijyenik ortamda eğitim-öğretim almalarını sağlayacak her türlü hizmet, proje ve çalışmanın içinde yer almaya devam edeceğiz" dedi.

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