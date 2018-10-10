Akdeniz Belediyesi'nden 3 bin kişilik aşure

MERSİN, () – MERSİN’de Akdeniz Belediyesi ile mahalle muhtarlarının işbirliğinde, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara 3 bin kişilik aşure ikram edildi.

Özgür Çocuk Parkı içinde, yoğun ilgi altında gerçekleşen aşure ikramına, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk'un yanı sıra, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye birim müdürleri, meclis üyeleri ile yüzlerce vatandaş katıldı. İkram öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Bir konuşma yapan Belediye Başkanı Pamuk, Muharrem ayında farklı bölgelerde aşure etkinliği yaptıklarını belirterek, bu yıl da Akdeniz ilçesine bağlı mahalle muhtarlarının desteğiyle aşure ikramı düzenlediklerini söyledi. Başkan Pamuk, etkinliğe katılan vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti.

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