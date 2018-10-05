Akçakale'de araç hırsızlığına gözaltı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa) , () - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, bir akaryakıt istasyonundan çalınan pamuk toplama aracı jandarma tarafından yakalandı.

Akçakale'de, dün akşam saatlerinde akaryakıt istasyonunda park halinde olan pamuk toplama aracı çalındı. Sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan jandarma, piyasa değeri 700 bin lira olan aracı Uğraklı Mahallesi yakınlarında M.D. tarafından kullanılırken yakaladı. Jandarma ekipleri el koyduğu aracı sahibine teslim ederken, M.D. ise gözaltına alınarak sorgulanmasına başlandı.

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