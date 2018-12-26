Akçakale'de 24 derslikli okulun açılışı yapıldı

Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa),()-  ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde arsası hayırsever iş insanı Hadi Altun tarafından bağışlanan okulun açılış töreni yapıldı. Düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kaymakam Hamza Özer...

Akçakale'de 24 derslikli okulun açılışı yapıldı

Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa),()-  ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde arsası hayırsever iş insanı Hadi Altun tarafından bağışlanan okulun açılış töreni yapıldı.
Düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kaymakam Hamza Özer ile iş insanı Hadi Altun ve daire amirleri katıldı
Törende konuşan Vali Erin, Akçakale'de 20 okul inşasının daha tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek,  "Bir an önce o okullarında  faaliyete geçmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.
Törende Hadi Altun'a teşekkür plaketi verilerek 24 derslikli okulun açılışı gerçekleştirildi.
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