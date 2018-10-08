Akçaabat'ta mantar yetiştiriciliği kursu açılıyor

TRABZON'da Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı ve Akçaabat Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 'İstiridye Mantar Yetiştiriciliği' kursu ile kadınların yetiştirdikleri mantarları satıp ev ekonomilerine katkı sağlaması amaçlandı.

Akçaabat ilçesinde, Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı ve Akçaabat Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'İstiridye Mantar Yetiştiriciliği' kursu açılıyor. Darıca Mahallesi'nde özel bir serada uygulamalı eğitimlerin verildiği kursun 2'incisinin düzenlendiğini belirten Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, kurslara genellikle ev hanımlarının başvurduğunu, kadınların ev işlerinin yanında aile ekonomisine bu sayede katkı sağlama imkanı doğduğunu ifade etti. Eyüpoğlu, "Amacımız ilçemizde fındık ve sebzeciliğin yanında mantar üretimini artırarak tarımsal çeşitliliği, çiftçilerimizin gelir ve refah seviyelerini artırmaktı. Kursumuz, 15 Ekim'de 70 kursiyerimizle başlıyor. Kurslara özellikle ev hanımlarının başvurusu daha fazla. Hanımların ev işlerinin yanında aile ekonomisine de ek gelir getirecek ve rahatlıkla yapılabilecek bir iş. Eğitimler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Fadıl Öztürk tarafından verilecektir" dedi.