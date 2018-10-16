Akbük'ün altyapısını güçlendirecek proje ilerliyor

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), () AYDIN Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Didim'in turistik mahallesi Akbük'te yapımına başladığı kanalizasyon hattını ilçe merkezindeki atık su arıtma tesisine bağlayacak projenin yapımını sürdürüyor.

Halkın talebi üzerine Akbük Mahallesi'nde yapımına başlanan kanalizasyon hattını Didim'de yer alan atık su arıtma tesisine bağlayacak 'Akbük-Didim Kuşaklama Kanalizasyon Kolektör Hattı Projesi' için geri sayım başladı. Projede, kanalizasyon şebekesi kollektör hattı ile 7 atık su terfi merkezi bulunuyor. Yapımına Akbük'ten başlanacak hat, Fevzipaşa Mahallesi'nden geçerek ilçe merkezinde bulunan atık su arıtma tesisine bağlanacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, "Didim'in hem altyapı hem de üstyapında çehresini değiştiriyoruz. Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turiste hizmet veren Akbük Mahallemizde bulunan kanalizasyonu, Didim ilçemizin arıtma tesisine bağlayacağız. Biz halk için varız, halk için çalışıyoruz" dedi.

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