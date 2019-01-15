AKBEM'li öğrencilere tiyatro hediyesi

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, AKBEM kurslarında eğitim gören öğrenci ve ailelerini yarıyıl hediyesi olarak tiyatro gösterisinde buluşturdu. AKBEM'li öğrenci ve aileleri, Antalya Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Oyun Oyun İçinde' adlı oyunu izledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı AKBEM'de eğitim alan öğrenciler yarıyıl hediyesi olarak aileleriyle birlikte tiyatro keyfi yaşadı. Antalya merkezde hizmet veren AKBEM kursiyerleri ve ailelerinin katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü. AŞT'nin sahnelediği 'Oyun Oyun İçinde' isimli tiyatro oyununu izleyenler kahkaha ve eğlence dolu anlar yaşadı.

Oyun öncesi bir sürpriz yaparak çocuklar ve ailelerle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AKBEM'lerde gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırladıklarını ifade ederek, “Gençlerimizin başarısı için çok uğraşıyoruz. Sizler AKBEM kurslarımızda derslerinize ve bundan sonra gideceğiniz okullara sağlıklı bir şekilde hazırlanıyorsunuz. Bugüne kadar yaklaşık 62 bin öğrencimiz AKBEM'den faydalanmış. Sadece bu sezonda 21 kursta 4 binin üzerinde kardeşimiz AKBEM'lerde derslerine daha iyi hazırlanıyor. Bu tür sosyal etkinlikleri de yapıyoruz. Niye? Çünkü hayatı planlı yaşayacağız. Hep ders çalışmak değil, hep eğlenmek de değil. Her şeyi planlı bir şekilde uygulayacağız ki gelecek sizin olsun. Biz sizlerin başarısı için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür de tiyatro ekibi olarak kendilerine gösterilen yoğun ilgiden çok memnun olduklarını ifade ederek, “Hem pırıl pırıl çocuklarımızla hem de onları yetiştiren siz değerli ailelerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Sizler için yoğun ve yorucu geçen ilk ders döneminin yorgunluğunu bu akşam keyifli şekilde atacağız. Sizlerin kahkahalarını duymak bizlere en güzel hediye" diye konuştu.

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