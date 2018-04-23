AKBB'de hedef yüzde 100 büyüme

ANTALYA, () - AKDENİZ Belediyeler Birliği (AKBB) olağan kongresinde 5 belediyenin üyeliğinin kabulünü oylayan Başkan Hakan Tütüncü, görev süresince yüzde 100'lük büyümeyle üye sayısını 82'ye çıkarmak istediklerini söyledi.

AKBB'nin olağan meclis toplantısı, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir otelde gerçekleşti. Toplantıya başkanlık eden AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başta başarılı geçen Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı gibi tüm faaliyetlerde emeği geçenlere teşekkür ederek yıllık değerlendirme konuşması yaptı. AKBB encümen üyeleri, plan ve bütçe, turizm ve çevre komisyonları üyelerinin seçildiği toplantının sonunda, hatıra fotoğrafı çektirildi.

HEDEF 82 ÜYE BELEDİYE

Toplantıda görüşülen en dikkat çekici konuların başında, AKBB'ye üyelik başvurusu yapan 5 belediyenin üyeliğinin onaya sunulması oldu. Denizli Pamukkale ve Bekilli, Amasya Göynücek, Çorum Ortaköy ile Afyonkarahisar Haydarlı belediyelerinin üyelik başvurusu, oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle üye sayılarının 71'e ulaştığını açıklayan Başkan Tütüncü, göreve geldiklerinde 41 olan üye sayısını 82'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Her müracaatın sevindirici olduğunu belirten Tütüncü, her üye belediyenin birliği güçlendirdiğini söyledi.

MALİ PERFORMANS AÇIKLANDI

AKBB'nin 2017 yılı kesin hesabının görüşülmesinde de söz alan Tütüncü, gelirlerde yüzde 75 isabet oranını tutturduklarını açıkladı. Harcamalarda ise tutumlu davranarak yüzde 45 oranını tutturduklarını belirten Tütüncü, birlik kasasında yaklaşık 1 milyon lira, İller Bankası'ndan da 1,5 milyon lira alacakları olduğunu açıkladı. İyi bir mali performans gösterdiklerini belirten Tütüncü, bu konudaki başarıyı ise özellikle harcama kalemlerinde titiz davranmalarına borçlu olduklarını söyledi.

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