Akbay: Şirketler kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 40 No'lu Genel İnşaat Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Nurettin Akbay, "Şirketlerin önemli bir bölümü kapanma tehdidiyle karşı karşıya kalacak" dedi.

Sektörün sorunlarını değerlendiren MTSO Genel İnşaat Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Nurettin Akbay, kamu ve özel sektör müteahhitlerinin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyledi. Geçen yıl 1 ton demirin 2 bin 500 TL'den satıldığını ancak bu yıl rakamın 4 bin TL'ye çıktığını kaydeden Akbay, "Betonun metreküpü 100 TL'den 175 TL'ye çıktı. Bunlar yalnızca birkaç kalem. Kullanılan malzemelerin tamamında fiyat artışı yaşandı ve bu artış sözleşme fiyatlarına yansıtılamıyor. Fiyat farkı uygulamasıyla ilgili görüşlerimizi ilgili mercilere ilettik. Kamu müteahhitlerimizin tümü bu yönde bir kararın alınmasını bekliyor. Aksi halde şirketlerin önemli bir bölümü kapanma tehdidiyle karşı karşıya kalacak" dedi.

Yap-sat sistemi ile çalışan müteahhitlerin gayrimenkulleri değerinde satamadığını aktaran Akbay, satışlarda yüzde 30'lara varan zarar olduğunu sözlerine ekledi.





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