Akaydın: Stratejik hata yapmazsak Büyükşehir'i yeniden kazanırız

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin önceki başkanı CHP'li Mustafa Akaydın, partisinin Antalya'da stratejik bir hata yapmadığı takdirde Büyükşehir'i yeniden kazanacaklarını söyledi. Akaydın, CHP Genel Merkezi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adayını, halkın nabzını tutarak ilan etmesini istedi.

2009-2014 yılları arasında Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve iki dönem CHP'den milletvekilliği yapan Mustafa Akaydın, yerel seçim öncesi değerlendirmelerde bulundu. Milletvekilliği için aday olunabileceğini belirten Akaydın, belediye başkanlığı için durumun farklı olduğu söyledi. Akaydın, “Belediye başkanlığında halkın istenci önemlidir. Halkın isteğini test edecek makam da genel merkezdir. Genel merkez de bugünlerde bu çabanın içinde. Benim konumumdaki birinin 'ben adayım' gibi bir deklarasyon ile yarışın içine girmesini sağlıklı bulmuyorum. Ben bu kentte 40 yılımı geçirdim. Rektörlük yaptım, iki dönem vekillik, bir dönem büyükşehir belediye başkanlığı yaptım. Örneğin herkes Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in aday olmasını bekliyor, ama Büyükerşen 'ben adayım' demiyor. En sağlıklı olan genel merkezin halkın nabzını tutup halkın istediği ismi aday çıkarmaktır" diye konuştu.

'ADAY OL DENİRSE'

2019 ve 2014 seçimlerinde de aday olduğunu söylemediğini dile getiren Akaydın, aday için yapılacak ön seçimin de yeterli olmadığını aktardı. Ön seçimde sadece partililerin isteğinin ortaya çıktığını ifade eden Akaydın, “Genel merkez, 'Adayımız ol' derse bunu değerlendiririm. Parti, 19 Ekim'den sonra isme dayalı değil açık uçlu bir anket yaptıracak. Beynim çalıştığı sürece siyasetin içinde yer almaya devam edeceğim. Siyasetin içinde olmak demek mutlaka vekil ya da başkan olmak demek değildir" dedi. Mustafa Akaydın, birçok partilinin aday olması için kapısını çaldığını söyledi.

'SEÇİMİ KAYBETMEMDEKİ EN ÖNEMLİ İSİMLERDEN BİRİ ESKİ CHP'Lİ'

2014 yılındaki yerel seçimleri hile ile kaybettiğini ileri süren Akaydın, “Kepez ilçesinden seçim günü ıslak imzalı tutanak alamadık. Bizim o dönemki İl Başkan Yardımcımız Umut Doğan, bilişimden sorumluydu, gece kayboldu. Ertesi sabah da Ak Parti'ye geçti. Gece 1.5 puan öndeydim. Ama sabaha karşı her şey adliyede değişti. Bunu defalarca söyledim ama hiçbir savcı Umut Doğan'ın üstüne gitmedi. Umut Doğan sırra kadem bastı" dedi.

AKAYDIN'DAN CİDDİ İDDİA

Akaydın, O dönem Antalya İl Nüfus Müdürlüğü'nde çok yetkili bir ismin ciddi boyutta seçmeni Elmalı'ya kaydırdığı bilgisini yeni aldığını söyledi. Akaydın, “Bu seçmenler 2014'te mükerrer oy kullanmış. Bunun sayısının 5 bin olduğu söyleniyor. Bu seçmenler hem Elmalı'da, hem de Antalya'da oy kullanmış. Bunu ispat edemem, bu bir duyum. Bu bahsettiğimiz nüfus müdürlüğündeki kişi, şu anda üst düzeyde Büyükşehir Belediyesi çalışanı konumunda. Bunu bana söyleyen çok yetkili bir hukukçu. Belediye nüfus müdürlüğünden üst düzeyde bürokrat transfer edecek bir kurum değil" diye konuştu.

CHP SAHİLLERDE ÇOK ŞANSLI

Son yerel seçimlerde yüzde 34,6 oy aldığını belirten Akaydın, CHP'nin aldığı en yüksek oy oranını elde ettiklerini söyledi. Akaydın, “Aradan 3 seçim geçti, halen bu yüzdeye ve oya, nüfus artmasına rağmen ulaşılmadı. Demek ki Antalya'da bir potansiyel var. Eğer CHP olarak stratejik bir hata yapmazsak, ortalama adayla bile Antalya'yı alabiliriz. 24 Haziran seçimlerinden sonra CHP'nin halk nezdindeki görüntüsü biraz sıkıntılıydı. Sandığa gitmeyeceğim diyen bir taban oldu, ama bu kararlarında ısrarcı olacağını düşünmüyorum. Türkiye ağır bir ekonomik krizi yaşıyor. Bunun faturasının da Ak Parti'ye çıkması beklenir. Bunun işaretleri de var. CHP'yi sahillerde çok şanslı görüyorum" dedi.

FİLM FESTİVALİ ELEŞTİRİSİ

Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne eleştirilerde bulunan Akaydın, festivalin en önemli özelliğinin Yeşilçam'ın yarışması olduğunu söyledi. Festivalden ulusal kısmın ve Altın Portakal adının kaldırılmasını 'ihanet' diye nitelendiren Akaydın, bu sene yapılan festivalin çok sönük geçtiğini iddia etti. Kendi döneminde yapılan festivalde, emniyetin açıkladığı rakamlara göre 240 bin kişinin korteji izlediğini dile getiren Akaydın, 2 yıldır sanatçıların festivali protesto ettiğini aktardı.

AKAYDIN'IN, TÜREL'İN EN SEVDİĞİ PROJESİ

Mustafa Akaydın, Menderes Türel yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi projelerini de eleştirdi. Akaydın, “Israrla Boğaçayı projesini yapmaya çalışıyor ama bunun yanlış olduğunu bilim adamları söylüyor. Üstgeçitler yaptı ama bunun kaynağı, benim dönemimde bütçe aktarılmayan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün parasıdır. Raylı sistem yatırımları ulaşım master planına göre yapılmıyor. Aksu'ya yapılan raylı sistemi doğru dürüst kimse kullanmıyor. Elle tutulur Türel'in projesi varsa bunu tartışmaya hazırım. Konyaaltı Sahili projesi yöre halkı tarafından rant haline getirildiği için eleştiriliyor ama uzaktan gelenler tarafından övgü alıyor. Boğaçayı projesinde ısrar edilirse, birkaç sene sonra Konyaaltı sahili ortadan kalkar. Çok güzel bir projesi var ama bu da benim başlattığım katı atık bertaraf projesidir. En ciddi projesi de Antalya'yı çok ciddi borç yükü altında bırakmasıdır" diye konuştu.

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