Akay, Ziraat Fakültesi öğrencileriyle buluştu

KAYSERİ, () - KAYSERİ Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen Kariyer Günlerinde üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi Tarım Hayvancılık Kulübünün ortaklaşa düzenlediği Kariyer Gününde, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay “Ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında Ziraat Mühendisliğinin önemi, Şeker Pancarı Tarımı ve Türkiye’de Şeker Sektörü” konulu bir konferans verdi. Seyrani Ziraat Fakültesi 2018-2019 Eğitim yılı kariyer günlerinin ilk konuğu olan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Seyrani Ziraat Fakültesinin Türkiye’deki Ziraat Fakülteleri arasında birinci konumda bulunmasından duyduğu memnuniyeti belirterek " Seyrani Ziraat Fakültesi bizim Kayseri Şeker olarak işbirliği yaptığımız önemli bilim kuruluşlarından bir tanesidir. Sadece bu yıl Seyrani Ziraat Fakültesinden mezun 20 mühendisimizi bünyemize kattık. Kayseri Şeker olarak 126 Ziraat Mühendisi istihdam etmek suretiyle bir rekora daha imza atıyoruz" dedi.

Ülkenin gelişmesi ve kalkınmasında Ziraat Mühendisliğinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Akay, " Biz, Kayseri Şeker olarak çiftçi kuruluşuyuz. Bizler çiftçinin işini yapan kuruluşun çalışanları olarak, çiftçiye hizmet ediyoruz. Aynı zamanda şirketimizin dolaylı olarak sahibi de çiftçi olduğu için çiftçi, bizim patronumuzdur ve bizler patronumuza hizmet ediyoruz. Patronlarımıza layığı ile hizmet etmek, yönlendirmek ve yönetmek durumundayız. Çiftçilerimiz eski usullerle çiftçiliği sürdürürse işimizde başarılı olamayız. Başarılı olmak için de Ziraat Mühendislerimizle birlikte masa başında oturmak yerine, bizzat çiftçinin durumunu en iyi şekilde yerinde anlamak ve destek olmak için tarlaya gitmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

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