Akay, sıfır gıda atığı liderler ağı toplantısında konuştu

KAYSERİ, () - TÜRKİYE Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF), İngiliz Kraliyet Akademisi ve Netlog katkılarıyla düzenlenen “Sıfır Gıda Atığı Liderler Ağı” toplantısı Ankara’da yapıldı. Toplantıda Kayseri Şeker Yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Akay da bir konuşma yaptı.

Türkiye Gıda ve içecek sanayi dernekleri tarafından düzenlenen “Sıfır Gıda Atığı Liderler Ağı ” toplantısında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay " Kayseri Şeker’de atık önleyici faaliyet kapsamında, şirketimiz faaliyet sahasında yetiştirilen şeker pancarının sökümü sonrası fabrika merkezlerine sevki için fiyatı yaklaşık 3 Milyon TL olan pancar temizleme ve yükleme aleti kullanmaktadır. Pancarın yan köklerine tutunmuş verimli tarla toprağının fabrika merkezine taşınması hem toprak erozyonuna hem de çiftçi ve fabrika için taşıma masraflarının artmasına sebep olmaktadır. Pancar temizleme ve yükleme aleti verimli toprağı tarlada bırakarak hem toprak erozyonunu önlemekte hem de çiftçi ve şirketin nakliyedeki parasal yükünü hafifletmektedir" dedi. Akay konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Ülkemizde gerek şeker pancarı tarımında ve gerekse pancarın işlenerek üretilmesi aşamasında maliyetlerin yüksekliği (enerji, tohum, gübre, mazot) karşısında şeker fiyatlarının düşük olması, şeker pancarı çiftçisinin devlet tarafından sübvanse edilmemesi, NBŞ tehdidi ve sancılı bir özelleştirme sürecinden dolayı pancar ekicilerinin azalmakta ve ekim alanlarının daralmakta. Şeker pancarı katma değeri yüksek, yan ürünleri değerli bir endüstri bitkisi olduğunu ve Ülkemizde kesinlikle “stratejik bitki” sınıfına alınarak Devlet tarafından desteklenmesi gerekir. Ülke genelinde 2017/2018 kampanya döneminde 3,4 milyon dekar olan pancar ekim alanının 2018/2019 kampanya döneminde yaklaşık % 15 azalarak 2,9 milyon dekara düştü. Son dönemde dövizdeki artışların enerji, mazot, gübre ve tohum fiyatlarında artışa sebep olduğundan önümüzdeki yıl bu daralmanın devam edeceğinin öngörülmektedir"

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