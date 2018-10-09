Akay, Avrupalı öğrencileri ağırladı

ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Belediye Başkanı Vahap Akay, Fit Group Gençlik Topluluğu, Erasmus Plus Gençlik Değişimi projesi kapsamında obezite hastalığına dikkat çekmek için gelen öğrencileri ağırladı.

Türkiye, Portekiz, İtalya, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen 33 kişilik kafile, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ı makamında ziyaret etti. 6 farklı ülkeden gençlerin obezite hastalığı ile ilgili farkındalığı artırmak adına bir araya geldiklerini kaydeden Fit Group Koordinatörü Oktay Yatkın, "Çalışmalarımızda bizlerden hiçbir desteği esirgemeyen Belediye Başkanımıza teşekkür etmek ve Çerkezköy Belediyesi’nin gençlik için ve sosyal alanlarda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi almak için ziyarette bulunduk" dedi.

Başkan Akay, ziyarettten memnunluk duyduğunu belirterek, "Çerkezköy Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri gençlerimizi bir araya getirmek adına birçok çalışma yaptık. Kentimizdeki spor alanlarının sayısını artırdık. Ulusal ve Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptık. Bunların yanı sıra bu yıl ilkine imza attığımız Kültür ve Sanat Festivalimizi gerçekleştirdik. Fitness ekibi oluşturduk ve her yıl yaklaşık 600 kursiyerimize eğitim verdik" dedi.

Misafir öğrencilerin, "Türkiye’de gençlerin karar verme mekanizmalarındaki rolü nedir?" sorusu üzerine Akay, "Ben 36 yaşında Belediye Başkanı seçildim. Bana gençsin dediler. Fakat ben gençlerimizin siyasetin içinde daha fazla yer almaları ve taleplerini somut olarak ortaya koyabilmelerinden yanayım. Bunun dışında Kent Konseyimizde Gençlik Meclisimiz var. Gençlerimizin burada ortaya koydukları projeler daha sonra değerlendirilmek üzere Belediyemize sunuluyor. Biz daha fazla gencimizi bu tür platformlarda görmeyi temenni ediyoruz" dedi.

Çerkezköy Belediyesi’nin sağlık alanında yaptığı çalışmalar hakkındaki soruyu da yanıtlayan Akay, "Mahalle Evleri oluşturduk. Buralarda kadınlarımıza yönelik çeşitli sağlık alanlarında konferanslar düzenledik. Doğa yürüyüşleri düzenledik. Pilates, fitness ve yoga kursları açtık" dedi.

Fit Group Koordinatörü Oktay Yatkın, Belediye Başkanı Vahap Akay’a destekleri nedeniyle teşekkür plaketi verdi.



