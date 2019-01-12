AKAMİB Başkanı Kılıçer: Gayemiz, firmaların ve bölgenin ihracatını artırmak

MERSİN, () – MERSİN’de Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği (AKAMİB) 2018 yılı sektörel bazda ihracat rakamlarına göre, 623 milyon 55 bin dolarla Türkiye sektörel ihracatının yaklaşık yüzde 2’sini oluşturdu. Birlik Başkanı Onur Kılıçer, amaçlarının firmaların ve bölgenin ihracatını artırmak olduğunu söyledi.

AKAMİB Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, birlik olarak yaptıkları çalışmalarla hem ihracata hem de istihdama katkı verdiklerini belirterek, "Mobilya, kağıt ve orman ürünleri geçmişten günümüze birçok alanda kullanıldı, hala kullanılmaya da devam ediyor. Özellikle günümüz ekonomisinde dünyadaki önemli ekonomik mallar arasında yer alıyor. Örneğin sadece mobilya ürün grubunda 2019 üretim pazar hacminin 571 milyar dolar değerine ulaşması beklenmektedir. Bu kadar büyük pazar içinde AKAMİB olarak yerimizi aldık ve yıldan yıla da sağlamlaştırıyoruz" dedi.

2018 yılında Türkiye Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatının 5 milyar 14 milyon 613 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Kılıçer, "Sektörün 2018 yılı Türkiye toplam ihracatındaki payı yüzde 3,1 oldu. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği 2018 yılı sektörel bazda ihracat rakamları incelendiğinde ise; 623 milyon 55 bin dolarla Türkiye sektörel ihracatının yaklaşık yüzde 12’sini oluşturmaktadır. Gayemiz; çok büyük ihracat potansiyeline sahip olan firmalarımızın ve bölgemizin ihracatını artırmak" diye konuştu.

2018 yılında sektörün ihracatını arttırmak ve dünya pazarındaki paylarını arttırmak için birçok faaliyette ve girişimde bulunduklarının kaydeden Kılıçer, şunları söyledi:

"Birliğimizce 2016 senesinde başlatılan Kereste ve Palet Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması ve İhracatının Desteklenmesi Projesi kapsamında 2018 içerisinde İran, Singapur ve İtalya’ya sektörel ticaret heyetleri düzenlendik. Ayrıca Mobilya ve Mobilya Yan Sanayi Sektörleri için Ticaret Bakanlığımızca onaylanan URGE projemiz Kayseri ilinde 21 firmamızın katılımıyla faaliyetlerine başladı. Birlik olarak gayemiz; çok büyük ihracat potansiyeline sahip olan firmalarımızın ve bölgemizin ihracatını artırmak, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile sektörümüzü geliştirerek Dünya’da bölgemizin ekonomik anlamda bilinirliğini artırmaktır."

Kılıçer, 2019 yılında Türkiye ve sektörün hedeflerine ulaşabilmek amacıyla, yüksek katma değerli üretim ve ihracat ile katkı sağlayacak yeni projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar sürdürdüklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"2018 yılında ortalama sektör ihracat artışı yüzde 14 oranlarında. 2019 yılında ise bu oranın en az yüzde 20 olmasını ve 2019 yılı sektör ihracatının 6 milyar dolar sınırını yakalayıp geçmesini hedeflemekteyiz. 2019 yılı içerisinde, hali hazırda ticaret yapılan pazarlara ihracatı artırmanın yanında bakir olan uzak pazarlara da açılmak ve ülkemizin bu pazarlarla olan ticari ilişkilerini AKAMİB’in de katkılarıyla güçlendirmek istiyoruz. Bu uğurda 2019’da ve sonraki yıllarda, Latin Amerika’daki payımızı arttırmaya çalışacağız. Şili, Bolivya, Paraguay ve Brezilya AKAMİB olarak potansiyel görülen hedef pazarlar arasındadır. Bunun yanında ABD, Kanada ve Avustralya da hedef pazarlar listesindedir. 2019 için çalışmalarına başlanılan pazar analizleri ve araştırmalarla bu pazarlarda kalıcı olarak tutunmak ve bu pazarları öne çıkarmayı hedefliyoruz."



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