Akademisyenlerin işi artık daha kolay

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO), akademisyenlere fonlar ve proje hazırlanması aşamasında her türlü desteği veriyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) yeni yapılanması ile birlikte çalışmalarına hız vererek akademisyenlere, sanayicilere, girişimcilere ve öğrencilere ilgili olduğu konularda tam destek veriyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Çiftçi, proje ve fonlar konusunda akademisyenlere destek olan OMÜ-TTO sayesinde, akademisyenlerin artık projelerini ürün tabanlı vermeye başladıklarını söyledi.

‘ÜNİVERSİTE-SANAYİ KOPUKLUĞUNU GİDERECEK’

OMÜ-TTO’nun varlığıyla birlikte üniversitede ciddi değişiklikler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Alper Çiftçi, “TTO’nun aktif çalışmasıyla ve özellikle farkındalık yaratmasıyla hocaların artık projelerini ürün tabanlı vermeye başladıklarını gözlemliyorum. Bunun dışında, ayrıca yurt dışı kaynaklarını da TTO’nun tanıtımları vasıtasıyla aktif olarak kullanma potansiyeli belirdiğini düşünüyorum. Ulusal ve uluslararası proje imkânlarının tanıtımına devam ederek, farkındalık yaratılmasıyla çok daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Şu an Türkiye’de üniversite var sanayi var. Hoca diyor ki; ‘Sanayi bizimle iş birliği yapmaz, kaynak ayırmaz.’ Sanayidekiler de diyor ki; ‘hoca sadece teorik bilir, sahayı bilmez.’ Arada öyle bir kopukluk var ki, işte bu kopukluk noktasını giderecek olan TTO’dur. Bu farkındalığı hem sanayici bakımından hem hoca bakımından herkes fark etmeli. Farkındalık yaratıp orta noktada buluşturabilirsek üniversitemiz ve dolayısı ile de Samsun çok daha farklı konumlarda olacaktır” diye konuştu.

‘BİZ BİR ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ OLABİLİRİZ’

“Şu an Türkiye’de araştırma üniversitesi diye bir kavram var. 10 tane üniversite araştırma üniversitesi şu anda. Tüm kaynaklar bu üniversitelere aktarılıyor” diyen Prof. Dr. Alper Çiftçi, "Projeler konusunda, personel konusunda, teknik destek konusunda. Biz niye olmayalım. Bunu yapabilmek için üniversitemizin TTO vasıtasıyla teknolojiye dönüşen ürünlere, yayınlara ihtiyacı vardır. TTO şu an hocalarımızla iş birliği yapmaktadır. ‘Bunlar geliştirdiğimiz ürünlerimiz, bunlar yayınlarımız ve patentlerimiz’ diyerek, biz bir araştırma üniversitesi olabiliriz. Hem hoca TTO, hem sanayi TTO, hem de TTO-sanayi-hoca iş birliği ile bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Sonuç olarak, farkındalık oluşturma ve işbirlikleri sayesinde sahip olduğumuz bilgi, birikim ve tecrübelerimiz yerli ve milli ürüne dönüşecektir. Böylece daha ileri projeler ile üniversitemize katkı sağlayacak ve araştırma üniversitesi olma hedefine bir adım daha yaklaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

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