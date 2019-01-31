Akademisyenler, ergenliği anlatacak

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - SANKO Üniversitesi bilimsel araştırmalar yanında sosyal sorumluluk projeleriyle de bölgede farkındalık sağlamak amacıyla etkinlikler düzenliyor.

Gaziantep'te olduğu kadar ilçelerde de halka yönelik sağlık konferansları düzenleyen SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları, cumartesi günü İslahiye ve Nurdağı'nda; 'Ergen çocuğunuzun sağlığının ne kadar farkındasınız' konusunu ele alacak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Ergen tarafından 'Ergenlikte obezite', Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Funda Esin Fakılı tarafından 'Ergenlikte sağlıklı beslenme( konularında bilgi paylaşılacak, Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat ve ekibi tarafından da kan basıncı ölçümü, mezura ile bel ölçümü, kan şekeri ölçümü gerçekleştirecek.

Etkinliğe ilişkin değerlendirme yapan İbrahim Halil Ergen, “Küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza kazandıracağımız düzenli aktivite alışkanlığı, gelecekte karşılaşılabilecek sağlık sorunlarını azaltır. Fiziksel aktivite, her yaş dönemi için faydalı olsa da, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde kazanılan alışkanlık, sağlıklı bir hayat için temel oluşturur" dedi.

Funda Esin Fakılı ise ergenlik döneminin 10-19 yaşlarını kapsadığını, büyüme - gelişmenin en hızlı olduğu yaşam dönemi olduğunu belirterek, “Hayat boyu sürecek beslenme alışkanlıkları bu dönemde yerleşir. Bu nedenler ergenlikteki beslenme alışkanlığı çok önemlidir" diye konuştu.

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