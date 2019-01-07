Akademisyen kardeşler market açtı

KADİRLİ(Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde akademisyen Didem ve kardeşi Psikolojik Danışman Ziya Eskimez market açtı.

Girne Amerikan Üniversitesi öğretim üyesi olan Didem Eskimez ile aynı üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu kardeşi Ziya Eskimez akademik kariyerlerini bırakıp Kadirli ilçesinde market işletmeciliği yapmaya başladı. 350 metrekarelik iş yerinde faaliyete geçirdikleri market ile 12 kişiye de istihdam sağladıklarını söyleyen Ziya-Didem Eskimez kardeşler, ilçedeki alışveriş dünyasına yeni bir soluk getirdiklerini söyledi. Didem Eskimez, marketlerinde ucuz ve kaliteli ürünler sunduklarını belirtti.

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