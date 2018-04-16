Akademik aşama yapan öğretim üyeleri için tören düzenlendi

ADANA,()-ADANA Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü tarafından, akademik aşama kaydeden ve kadroya atanan öğretim üyeleri için tören düzenlendi.

ÇÜ Mithat Özsan Amfisi’nde yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar,son iki yıl içinde akademik aşama yapan ve akademik unvanına uygun kadroya atanan öğretim üyelerini kutladığını ifade etti. Kibar, "Ülkemize daha çok hizmet etmek, eğitim ve araştırma standartlarımızı gelişen dünya koşullarıyla uyumlu hale getirmek için gayretle çalışmaktayız. Ötekileştirmeden, farklılıkların zenginliğimizolduğu bilinciyle Çukurova Üniversitesi Ailesi olarak çağdaş bilimin ışığında yürümeye, sahip olduğumuzdeğerleri daha da geliştirerek kendimizi sürekli yenilemeye devam edeceğiz. Sizlerle birlikte yapacağımızçalışmalarla, daha güçlü ve kararlı olarak sorunları çözmek ve yeni hedefler ortaya koyarak bunları gerçekleştirmek yönetim olarak hem stratejimiz, hem de görevimizdir” dedi.

Açılış konuşmasının ardından törende kadroya atanan öğretim üyelerine Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar tarafından belgeleri takdim edildi.

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