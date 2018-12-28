AK Parti’nin kadın aday adayları görüşme odasında

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Kadın Kolları Ege Koordinatörü Jülide İskenderoğlu İzmir’de AK Parti’nin kadın belediye başkan aday adayları ile yine kadın meclis üyesi aday adayları ile görüştü. Jülide İskenderoğlu, "Biz onları Ankara’ya çağırmak yerine, gelip ilde kendileri ile sohbet ettik. Birbirimiz tanıyalım, kendilerini nasıl ifade ettiklerini görmek istedik" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda, kadın belediye başkan aday adayları ve kadın meclis üyesi aday adayları ile görüşen AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Kadın Kolları Ege Koordinatörü Jülide İskenderoğlu, gazetecilere açıklama yaptı. İskenderoğlu, "Meclis üyesi aday adayları ve kadın belediye başkan aday adayları ile biraraya geldik. Onlarla tanışıyoruz. Biz onları Ankara’ya çağırmak yerine, biz gelip ilde kendileri ile sohbet ettik. Birbirimiz tanımak, kendilerini nasıl ifade ettiklerini görmek istedik" dedi. İskenderoğlu, gazetecilerin "Yapılan görüşmelerin listelere etkisi olacak mı" sorusuna da, "Biz Cumhurbaşkanımıza raporlarımızı sunacağız. AK Parti’nin anketleri, çalışmaları bu konuda önemli. Bizimki belki denizde bir damla ama biz damla damla büyüyerek doğru kararı vermeye çalışıyoruz. İzmir için en güzel hizmeti yapacak belediye başkan adayı ve meclis üyesi adaylarımıza karar veriyoruz" dedi.

180’in üzerinde kadın aday adayı ile görüştüklerini de vurgulayan İskenderoğlu, "Bu durum, kotaya ihtiyacı olmadan kadınların AK Parti’yi tercih ettiği ve kendini temsil makamında AK Parti’de gördüğünün işaretidir" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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