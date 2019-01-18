AK Parti’nin başkan adayından huzurevi ziyareti

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek onların gönüllerine dokundu. Öztabak, birlikte şarkılar söylediği yaşlılarla özel bir gün geçirdi.

Paşakent Mahallesi’nde bulunan Yalova Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşlılar ile bir araya gelen Öztabak, düzenlenen kutlama programında şarkılara eşlik etti. Renkli görüntülere ve sıcak diyalogların yaşandığı buluşmada tek tek huzurevi sakinleriyle ilgilenen Öztabak, “Bir şehirde çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelli vatandaşlarımız huzur ve neşe içerisinde yaşıyorsa biliniz ki orada birçok şey başarılmıştır. 1 Nisan tarihi itibarıyla Yalova’mızda yeni bir hayatın temelleri atılacak. Projelerimizle Yalova’mızı geleceğe taşıyacak, herkesin yüzünü güldüreceğiz. Özelikle hepimizi yetiştiren, ülkemize hizmet eden büyüklerimizi, yaşlılarımızı çok güzel günler bekliyor. Onların üzerindeki yükü alacağız, daha ekonomik bir Yalova onları bekliyor. Yine onların sosyal hayatlarına zenginlik katarak hem keyifli zaman geçirmelerini hem de sağlıklı yaşamaları için projelerimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız” dedi.

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