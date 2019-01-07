AK Partililerden gazi askere ziyaret

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Gaziantep'in Nizip ilçesinde şehit askeri ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, geçen yıl Hakkari ili Çukurca ilçesinde terör saldırı sonucu gazi olan Mehmet Altun’u evinde ziyaret etti. Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan'ın eşlik ettiği ziyarette Usta, gaziye her zaman yanında olduklarını ve yalnız olmadığının mesajını verdi.

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