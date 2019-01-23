AK Partili Zeybekci: Çisil çisil bir çalışma yapacağız

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, kurulduğu günden bu yana AK Parti'ye hizmetlerde bulunan önceki dönemin milletvekilleri, il başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile buluştu. Zeybekci ise, seçim çalışmalarından söz ederken "Gümbür gümbür değil, kendi tabirimizle bereketli yağmurlar gibi çisil çisil bir çalışma yapacağız" dedi.

Konak'taki bir otelde gerçekleşen buluşmaya AK Parti İzmir milletvekilleri Alpay Özalan, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar ve Cemal Bekle de katıldı. Toplantıda, önceki dönemde AK Parti'de önemli görevler üstlenen deneyimli isimler de tek tek söz alarak, seçim sürecinde yapılması gereken çalışmalara ilişkin fikirlerini paylaştı. Nihat Zeybekci şunları söyledi:

"Belediye başkan adayı olarak 30 ilçenin tamamında ana caddelerde yürümedik hiçbir yer bırakmayacağız. Gümbür gümbür değil, kendi tabirimizle bereketli yağmurlar gibi çisil çisil bir çalışma yapacağız. Seçim çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. İzmir'de hiç kimseden olumsuz bir hareket görmedim. Bizi nezaketle karşılıyorlar. Seçim sürecinde de olumlu tepkiler artarak devam edecek. Bu sefer İzmir'de iyi bir sonuç alacağız. Partimizin kurulduğu günden bu yana önemli görevlerde bulunan arkadaşlarımızla beraberiz. Onlarla seçim sürecinde de omuz omuza olacağız. İzmir destanını hep birlikte yazacağız. Buna yürekten inanıyorum."

İZMİR, ()

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