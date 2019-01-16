AK Partili Zeybekci: Atatürk'ü sevenler bu ülkede yüzde 25'lik bir partinin mensubu değil

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, bir fabrikada işçilerle yemek yedi, hastaları ziyaret etti, Bornova seçim ofisini açtı. Zeybekci, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milletin baş tacıdır. Atatürk'ü sevenler bu ülkede yüzde 25'lik bir partinin mensubu değil. Atatürk, muasır medeniyetler meselemizin ilk lideridir. Bu millet daha nice liderler çıkaracaktır" dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 250 işçi ile öğle yemeğinde bir araya geldi. İşçilere seslenen Zeybekci, "7 yaşından beri çalışıyorum. Bir amelenin çocuğuyum. Tekstil ve konfeksiyonla entegre fabrikamız var. Sizlerin içinden gelen biri olarak buralarda olmak Allah'ın bir lütfudur" dedi. Seçim programına Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasını ziyaret ederek devam eden Zeybekci, Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu'ndan Onkoloji Bölümü ile ilgili bilgi aldı. Yatan hastaları ziyaret eden Zeybekci, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

'MAZERET YOK, YOLA DEVAM'

Bornova İlçesi Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine de katılan Zeybekci, İzmir'e haksızlık yapıldığını, şehrin vaktinin çalındığını dile getirerek, "Bu haksızlıkları bitirip, bahaneleri ortadan kaldıracağız. 'Mazeret yok, yola devam' diyoruz. Bu şehir 30 ilçesiyle beraber hizmetkar belediyecilikle tanışacak. Adil olacağız" dedi. Zeybekci, şöyle devam etti:

"Altyapımız, kanalizasyonumuz, içme suyumuz yeterli mi? Bunlar için kimseyi suçlamıyoruz. Eksikleri iyi biliyoruz. İzmir isterse, Bornova isterse her şey olur. Bu mesele AK Partililerin, CHP'lilerin, MHP'lilerin meselesi değil. İzmir'in meselesi. Oyunuzu İzmir'e verin, Bornova'ya verin. 'Nerde yaşıyorsun?' dendiği zaman, kişi şu semtin şu mahallesinde oturuyorum diyerek başını öne eğmeyecek. Bu şehirle ilgili önümüzdeki hafta projelerimizi açıklayacağız. Bizi bunlarla sorgulayıp, bunlarla yargılayın."

İZMİR, ()

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