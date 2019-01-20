Ak Partili yönetici kalbine yenildi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - AK Parti Kaş ilçe yöneticisi Yusuf Sertçelik (50), evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde bir restoranda aşçı olarak çalışan Yusuf Sertçelik dün evinde bir anda fenalaştı. Yakınlarının eve çağırdığı 112 ekibi Sertçelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Yusuf Sertçelik'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Sertçelik'i ani ölümü yakınlarını ve Ak Parti camiasını üzüntüye boğdu.

İki çocuk babası Yusuf Sertçelik'in cenazesi dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Kalkan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sertçelik'in cenazesine Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Ak Parti Kaş İlçe Başkanı Hüseyin Aksak, CHP İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, Ak Parti eski Kaş İlçe Başkanı ve belediye başkanı aday adayı Mutlu Ulutaş, Antalya Büyükşehir Belediye meclis üyeleri Fırat Demirci, Hasan Baysal, Halil Arıkan, Ak Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin belediye meclis üyeleri, Ak Parti, CHP ve MHP'nin Kaş belediye başkanı aday adayları, ilçe yöneticileri, siyasi partilerin ilçe yöneticileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

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