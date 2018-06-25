Ak Partili Yılmaz, teşekkür etti

SAMSUN, () – SAMSUN’da 24 Haziran seçimleri sonrasında Ak Parti Samsun Milletvekili seçilen Yusuf Ziya Yılmaz, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye verilen destekten dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

2002 yılından bu yana halkın gönlünde yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin tek hedefinin halkına, bayrağına, vatanına hizmet olduğunu söyleyen sonrasında Ak Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “Sandıktan çıkan sonuçlar bize daha çok çalışma, hizmet etme sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlattı. Aldığımız bu vekaletin bilincinde ve sorumluluğunda olduğumuzu bilerek hak için can siperhane çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu şehir benim bir parçam oldu. ‘Hayatım’ dediğim Samsun’a Cumhurbaşkanımızın, partimizin öncülüğünde en iyi hizmeti vermeye çalışacağım. Tek tek tüm hemşerilerimize canı gönülden hiçbir ayrım yapmadan teşekkür ediyorum” dedi.

Yılmaz, seçim sürecinde büyük bir azim ve fedakarlık gösteren teşkilat üyelerine ve partililere de ayrıca teşekkür etti.

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