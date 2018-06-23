AK Partili Yılmaz : Sandıkta hiçbir tereddüt yaşamayın

SAMSUN,() -AK Parti Samsun milletvekili adayı Yusuf Ziya Yılmaz , seçimlerde tereddüdü olanlara seslenerek, "Oy pusulasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mecliste AK Parti'ye tereddütsüz mührü basın, bu zamana kadar sizleri hiç mahcup etmedik" dedi.

AK Parti Samsun milletvekili adayı Yusuf Ziya Yılmaz , seçmenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destek çağrısı yaptı. Yabancılar çarşısında esnafla buluşan Yılmaz, daha sonra kent merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. İlkadım ilçesindeki programının ardından Çarşamba ilçesine giden Yılmaz, seçimlere saatler kala Alibeyli ve Çay mahallesinde halkla buluştu. Miting havasında geçen programda konuşma yapan Yusuf Ziya Yılmaz, halktan ülkenin, çocukların geleceği için destek istedi.

HİÇBİR TEREDDÜT YAŞAMAYIN

"Güçlü Türkiye için yola devam" vurgusunu yenileyen Yılmaz, "Tereddüdü olanlar varsa söyleyin. İstikrardan, güçlü bir Türkiye'den yana tercihimizi yapalım. Hepimiz geleceğimizden emin olmak istiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. AK Parti iktidarında Türkiye yeniden inşa edildi. Tecrübesi, başarısı ülkeye kattıkları ortada. Oy pusulasında Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a mecliste AK Parti'ye tereddütsüz mührü basın, bu zamana kadar sizleri hiç mahcup etmedik. Bundan sonrada etmeyeceğiz." dedi.

GÜN EL ELE VERME GÜNÜDÜR

İnsanların dertlerini, ihtiyaçlarını çok iyi bilen kadroların AK Parti'de olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Gün el ele verme günüdür. Her zaman başımın üstende yeriniz var. 19 yıllık belediye başkanlığım dönemimde böyle oldu bundan sonrada devam edecek" diye konuştu.

Çarşamba programına AK Parti İlçe Başkanı Halit Doğan, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Turan Çakır, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk ve teşkilat üyeleri katıldı.

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