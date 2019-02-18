AK Parti’li Türkmen seçim çalışmalarını sürdürüyor

ANKARA, () - AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki ile Kamu-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

AK Parti’li Türkmen, belediyeciliğin bir hizmet anlayışı olduğunu belirterek, aynı amaç için uğraş verildiğini söyledi. Türkmen, “Bu noktada Türkiye Kamu-Sen’in yıllardır vermiş olduğu mücadele takdire şayandır. Hak mücadelesi noktasında çalışmalarınızı sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Daha sonra Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Denizlim ve Çamlıhemşin Derneği’ni ziyaret eden AK Parti’li Türkmen, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ile birlikte İlker Mahallesi’nde bulunan AK Parti temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi. Çankaya’yı kadınlar ile yöneteceklerini belirten Türkmen, “Biz kadınlar hem evi, hem eşi hem de çocukları ve dahası evin ekonomisini idare ediyoruz. Bir kadın samimiyeti sadece kadınlar için değil beyler için de önemli bir ölçüt. Bu yüzden hep birlikte 31 Mart gecesi kadınlarla elde ettiğimiz bu zaferi tüm Çankaya ile taçlandıracağız” diye konuştu.

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