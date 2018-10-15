Ak Partili Turhan: Aday olmayacağım

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ, () - ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar Belediye Başkanı Ak Partili Özcan Turhan, 2019 seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde 2 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Özcan Turhan, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada önümüzdeki seçimlerde belediye başkanlığına aday olmayacağını belirtti. Belde halkı, hemşehrileri ve dostlarına teşekkür ederek bir mesaj yayımlayan Özcan Turhan, "Çok kıymetli Çarıksaraylı hemşehrilerim, sizlerle birlikte 2009'da çıkmış olduğumuz hizmet yarışında 10 yıldır güzel hizmetlere imza attık. Bu hizmetleri bizlere yapmayı nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun. Önümüzdeki 2019 seçimlerinde aday olmayacağımı sizlerle paylaşır, başta 10 yıldır desteklerini hiç esirgemeyen hemşehrilerim ve dostlarım olmak üzere tüm kasaba halkıma ve partime teşekkürlerimi sunarım. Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi.

Özcan Turhan, 2009'dan bu yana Çarıksaraylar belediye başkanlığı görevini yürütüyor.

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