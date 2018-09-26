AK Partili Turan, Balıkçılık İdari Binasını hizmete açtı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Balıkçılık İdari binası, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan tarafından hizmete açıldı.

Açılış törenine, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden açılış töreninde, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, idari bina hakkında bilgi verdi.

Balıkçılık İdari Binasının Küçükkuyu beldesine hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan, "Burada 5 ay önce bir açılış yaptık. Bu süre içinde 13 bin misafirin buraya geldiğini gördük. Küçükkuyu’ya zaten yazın tatil için gelen hemşerilerimizin esnafa katkı sağladığını biliyoruz. Ama ilave 13 bin kişinin gelmesi çok kıymetli bir iş. Biz sanki buradan sadece Midilli’ye gideceğiz diye düşünüyoruz. Hayır biz istiyoruz ki, Avrupa buraya gelsin, Midilli buraya gelsin. Midilli’ye bir haftalığına tatile gelenler, Troya, Assos, Kazdağlarını da görmelidir. Zeytin burada, peynir burada. Midilli'ye tatile gelenler, tatilin bir kısmını burada geçirmeye başlayacak" dedi.

Turan'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri tarafından kesilen kurdele ile Balıkçılık İdari Binası hizmete açıldı. Açılışın ardından davetlilere Aşure ve meyve suyu ikram edildi.

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), ()

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