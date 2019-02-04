AK Partili Şengül: Riskli alana da doğalgaz bağlanır

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Karabağlar'da yaşayan vatandaşlar ve muhtarları kentsel dönüşüm konusunda bilgilendirmek için başlattığı mahalle toplantılarına Yurtoğlu'nda devam etti. Bir yerin 'Riskli alan' ilan edilmesinin doğalgaz ya da altyapı hizmetlerinin gelmesinde hiçbir engel oluşturmadığını ileri süren Şengül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüklerini ve ilçedeki tüm sorunların çözümü için çalışmalara başlandığını söyledi.

Karabağlar Yurtoğlu Mahallesi'nde kentsel dönüşümle ilgili soruları yanıtlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, riskli alanlara da elektrik ve doğalgaz bağlantısı yapılabileceğini öne sürerek, şöyle dedi:

"Devletimizin tüm iyi niyetine rağmen ne yazık ki, kentsel dönüşümle ilgili gerçek dışı şeyleri ortaya atanlar var. Örneğin, 'Riskli alan ilan edilen bölgelere doğalgaz ve altyapı gelmiyor, hiçbir şekilde tapu alınamıyor' diye yanlış bir algı var. Bu konuda mevzuatta bir engel yok. Bununla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile de görüştük. Neler yapılabileceğiyle ilgili çalışmalar da başlatıldı. Hangi mahallerimizde doğalgaz bağlantısı ihtiyacının olduğu, elektrikle ilgili sorunların çözümü için nasıl bir yol izlenmesiyle ilgili çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kentsel dönüşümü polemik haline getiren ve 'Devlet sizi başka yere gönderecek' diyen, kötü niyetlidir."

İZMİR, ()

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