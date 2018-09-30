AK Partili Şengül: Niye bize oy vermesinler, bizim neyimiz eksik

Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partililerle yaptığı toplantıda "Sokağa inince herkes CHP'li belediyelerden şikayet ediyor, vatandaş memnun değil. O zaman niye bize oy vermesinler, bizim neyimiz eksik" dedi.

İZMİR'in 30 ilçesinin 25'inde danışma kurulları düzenleyerek teşkilatla buluşan Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinde nasıl bir yol izleneceğini anlattı. Teşkilattan belirlenecek isimlerin etrafında kenetlenmesini isteyen Şengül, "İzmir’in altyapı, ulaşım, pis koku ve otopark gibi birçok konudaki sıkıntısı, artık vatandaşı da bunalttı. İzmirli, sabırla Ak Parti hizmetini bekliyor. Ama çok az kaldı, İzmir’in Ak belediyeciliğe ve kaliteli hizmete olan hasreti 6 ay sonra bitecek" dedi.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, danışma meclisi toplantılarında partililerden, sosyal medyayı aktif kullanmalarını istendi. Sosyal medyada etkin olmanın önemi ve yine bu alanda nasıl bir tutum sergilenmesi gerektiğiyle ilgili bilgilendirici sunumlar yapıldı. Partililerden, sosyal medyadaki resmi hesapları da takip etmeleri istenirken, toplantı esnasında bir de deneme gerçekleştirildi. İl Başkanı Şengül, özçekim yaparak, bunu sosyal medya hesabında paylaştı. Partililerden de paylaşımın ne kadar görüldüğünün ve ilginin belirlenmesi için beğeni yapmalarını istedi.

'OYUNU ALMAYI DÜŞÜNMEDEN ÖNCE GÖNLÜNÜ KAZANMAYA GAYRET EDİN'

Şengül, teşkilatta motivasyonun yüksek olduğunu öne sürerek, kısır çekişmelerden kaçınılmasını istedi. Şengül, "Koşturan, alın teri döken arkadaşımızı dışarıda bırakmayacağız. Ancak siz de her şeyden önce başarıya inanacaksınız. Sokağa inince herkes CHP’li belediyelerden şikayet ediyor, vatandaş memnun değil. O zaman niye bize oy vermesinler, bizim neyimiz eksik? Partimizin kapısı herkese açık. Gelmek isteyen herkesi partimize alın, onlara görev verin. Sokağa çıktığınızda da karşınızdaki kişinin oyunu almayı düşünmeden önce gönlünü kazanmaya gayret edin. Bunu başarırsanız zaten size oy verir. Ayrıca sadece kendi adına siyaset yapanı da aranızda barındırmayın" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF