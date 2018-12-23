AK Partili Şengül: Körfez Geçiş Projesi'ni İzmir'e kazandıracağız

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu hedef alarak, "Körfez Geçişi Projesi'ni iptal ettirenlerin kimler olduğuna, bunların nerelerde çalıştığına ve maaş aldığına bakıldığında, adresin neresi olduğu da açıktır" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Körfez Geçişi Projesi'nin iptal edilmesiyle ilgili olarak sarp ettiği

"Bu iptal kararı belediyemizin bir yerlerden rica ederek yaptırdığı bir iş değildir. Zaten yapacaksak, kendimiz yapıyoruz. Yargıya gideceksek, kendimiz gideriz. Bizim iyi niyetimiz ve merkezi hükümete destek olma yaklaşımız yerel seçimlerde 'bizi engellettiler' diye seçim malzemesi yapılmaz umuyorum" sözlerini yazılı bir açıklama ile değerlendirdi. Şengül, Körfez Geçişi Projesi'nden geri adım atılmayacağını ve projenin yeniden hazırlanacağını ifade ederek, şöyle dedi:

"Merkezi hükümetin 'engellettiler' diye bir söylemi olmaz. Merkezi hükümet ağlamaz, işini yapar. Bugüne kadar sürekli ağlayan ve 'engellediler' sloganını kullananlar bellidir. Kocaoğlu, konunun profesyonelidir ve bu işlerin nasıl yapılacağını da çok iyi bilir. Körfez Geçişi Projesini iptal ettirenlerin kimler olduğuna, bunların nerelerde çalıştığına ve maaş aldığına bakıldığında, adresin neresi olduğu da açıktır. ÇED'i iptal de ettirseniz, projenin hayata geçmesi noktasındaki kararlılığımız bitmeyecek. Bugüne kadar ki hassasiyetleri de dikkate alarak, projeyi yeniden hazırlayacağız ve İzmir'e kazandıracağız."

'NE YAPTIN, BARAJIN ALTINA MI BAKTIN?'

AK Partili Şengül, Kocaoğlu'nun "Gördes Barajı'ndan İzmir'e su gelmiyor. Çünkü baraj delik, su toplanamıyor" sözlerini için de "Sen kendi üstüne düşeni yapma, sonra da yapamadıklarına bahane bulmak adına ‘Baraj delik’ diye konuş. Ne yaptın, gittin barajın altına mı baktın? Baraj delik değil. İzmir’in bu baraja, ciddi anlamda ihtiyacı var. En ufak bir kuraklıkta İzmir susuz kalır. Kentin can simidi de buradan gelecek sudur. Cumhurbaşkanımıza cevap verene kadar, görevini yap. Eksiklerini gider" dedi.

'ÖNCE YAPTIKLARINIZIN HESABINI VERİN'

Karşıyaka Spor Kulübü’nün hak ettiği yerde olmadığını ve bunda Kocaoğlu’nun da büyük sorumluluğu olduğunu dile getiren Şengül, "İzmir’deki bu kadar AVM’yi AK Parti mi yaptı? Bunların ruhsatlarını kim verdi? Siz önce kendi yaptıklarınızın hesabını verin. Birilerine peşkeş çekip, rant sağladığınız yerlere bakın. Bizim AVM yapmak gibi bir derdimiz yok. Stadın gündeme gelmesini istemiyorsan, engel olmaktan çekil. Günahını saklamak için ‘AVM’ diyerek de olayı farklı yere çekme" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF