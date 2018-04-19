AK Partili Şengül: Kongre iptal edilmedi

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, 24 Haziran'ın erken seçim tarihi olarak belirlenmesiyle gözlerin 28 Nisan'da yapılacak AK Parti İzmir İl Kongresi'ne çevrildiğini, kongrenin iptal edileceğine dair söylentiler çıktığını hatırlatarak, "Kongremizi yapacağız, miting havasında gerçekleştirerek seçim startını vereceğiz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, erken seçim kararı alınmasının, 28 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapılacak kongreyi etkilemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Kongremizi 28 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 14.00’te 100 bin kişilik miting havasında geçecek bir toplantıyla gerçekleştireceğiz. Belki de seçimin startını İzmir’den vereceğiz. Teşkilatımıza güvenimiz tam. Adeta bir şölen havsında olacak. Seçime ne kadar hazır olduğumuzu bir kez daha dosta düşmana göstereceğiz. Yıllardır olduğu gibi ‘Millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşe devam’ demek için tüm İzmirli hemşerilerimizi 28 Nisan Cumartesi günü Halkapınar Spor Salonu’na davet ediyorum."

İZMİR, ()

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